Na mnogim tržnicama kukuruz skuplji od mesa: Klip šećerca 'dobacio' do dva eura, ratari krive sušu

Gospođo, sve vam piše! – odgovara vidno iznervirana prodavačica kukuruza šećerca na Dolcu kraj kojega na ispisanom kartončiću stoji kako jedan jedini klip stoji 2 eura, a tko se odluči za tri komada platit će ih 5.

Za usporedbu, tri klipića (400 g) upakirana u Sparov brend Vrtovi Hrvatske ovih dana koštaju 2,29 eura, što također nije mala cijena, zna li se da se šećerac lani u ovo vrijeme na većini zagrebačkih tržnica prodavao u prosjeku za 40 do 80 centi po klipiću. Sada mu cijene variraju od eura do dva. No tko je baš naumio dati 2 eura za jedan klipić, možda bi bolja investicija bila od 3 za kuhani koji se u srcu metropole prodaje tek nešto niže od dolačke tržnice, preko puta Name. A sezona je prije nekoliko tjedana, barem kad je riječ o novozagrebačkom 'placu' u Utrini, počela sa stidljivih 40 centi za prve, nevelike klipiće, dok se sada, kao i na Dolcu, i tu cijene za euro, euro i pol ili dva, kako na kojem štandu.

Nema kiše, nema radnika

– Suša je, treba u njega puno ulagati, a i radnici su skupi. Lani sam radnika plaćao 5 eura po satu, a sada nitko ne želi raditi ni za 7-8 eura niti ih ja mogu toliko platiti. Na kraju je sav posao ostao na meni i supruzi, umirovljenicima te sinu – pravda se 'kumek' u Utrini, kod kojega je sada mali klipić 80 centi, a malo veći 1 euro. Stalno čisti novu zalihu, što znači da prodaja bez obzira na cijene ide. Neki prodaju i 'običan' merkantilni pod šećerac, dok neki dva takva klipića prodaju za 1,50 eura, koliko je jedan klipić šećerca.

Da može i niže, najbolji je dokaz daruvarska tržnica na kojoj, primjerice, OPG Rakošević iz Virovitice vreću omiljene ljetne grickalice s 30 komada prodaje za 18 eura, dok u Zagrebu za četiri komada za četveročlanu obitelj treba izdvojiti od 4 do 8 eura ili nekadašnjih 60 kuna za četiri komada. U trgovačkim lancima kilogram svježeg telećeg vrata, rebara ili prsa ili pak kilogram i pol odojka u rinfuzi košta 7,49 eura, a jednako ili približno toliko i pet paketića Franckove kukuruzne palente od po 450 grama, 4,7 litara Zvijezdina suncokretova ulja ili dvije lubenice od po 8 kilograma u Konzumu.

Ratar Matija Brlošić kaže nam kako je primijetio i da je sve popularnije branje kukuruza 'za osobne potrebe' na tuđim poljima u Đakovštini, iako se prodaje u svakom većem mjestu, čak i selu. – Šećerac je puno skuplji od merkantilnog kukuruza, no ja nikad za njega ne bih dao toliki novac. Kad kupujete, kupite kukuruz od kojeg se možete najesti, od šećerca baš niš' koristi – rekao je Brlošić, ističući kako je cijena 'običnog' kukuruza danas 40-60 posto niža nego što bi trebala biti. Netko će zaraditi, a netko ne, pa makar na šećercu. I predsjednik Odbora za ratarstvo HPK Petar Pranjić smatra da je cijena šećerca na tržnicama nerealna.

– Klip je uvijek koštao otprilike koliko i jedna kifla, a sada košta kao kila kruha, što je previše. Točno je da se navodnjava i njegova proizvodnja košta jer se uzgaja pod posebnim uvjetima, koji nemaju veze s merkantilnim kukuruzom, no cijene su ove sezone nerealne. Ništa ne može opravdati cijenu komada iznad 50 centi – uvjeren je Pranjić i dodaje kako to odgovorno tvrdi i kao proizvođač.

Krastavac i 25% skuplji

Ipak, zakon ponude i potražnje jedino je mjerilo cijena na tržnicama – i ne samo šećerca. Posljedice dugotrajnije suše i toplinskih valova, a kod mnogih i želja za brzom zaradom, 'potjerale' su i druge cijene na zagrebačkim štandovima naviše – krastavaca prema TISUP-u (Tržišnom informacijskom centru u poljoprivredi resornog Ministarstva poljoprivrede) i do 25%. Lani se prodavao za najviše tri eura, a sada i za četiri, mladi krumpir skuplji je prosjeku za 50 centi, kilogram puterice, kao i rog paprike, nektarina, marelica, bresaka i za euro. Mahune su se lani prodavale po cijenama u prosjeku između 5 i 7 eura, a ove sezone za 6,50-8 eura, dok im u Šibeniku, prema TISUP-u, cijene dosežu i bezobraznih 11-12 eura, što je poskupljenje od čak 243%! Lani su se mogle kupiti i za 3 do 3,50 eura. U Osijeku se sada trže za 4,50-5 eura, a lani su bile četiri eura. Kilogram puterice, pak, u Koprivnici košta 1,50 do 2 eura, u Rijeci 6,25 do 6,50 eura.