'Najviše problema imaju kuće za odmor s bazenima, a vile koje su za tjedan dana uzimale 1700 eura sad se nude za 1300'

Već lani se vidjelo da je gotovo s ubrzanim, dvocifrenim rastom turističkog prometa u odnosu na sezonu prije, čime se Hrvatska među rijetkima mogla pohvaliti u prvim postpandemijskim godinama, a ovog ljeta taj je trend do daljnjeg zapečaćen. Sve su mediteranske zemlje ponovno ravnopravno na tržištu i prema Hrvatskoj više ne teku rijeke turista a da se nije dobro promislilo kamo na odmor te pogotovo koliko što gdje košta. To je izazov svim jadranskim domaćinima, od hotela do obiteljskih iznajmljivača, o čemu ovih dana svjedoče vijesti o spuštanju cijena i kod jednih i kod drugih.

Cijene su znatno više nego prije korone. Već dugo nisu jeftini ni kampovi, ali oni imaju svoju manje-više odanu publiku. Stotinjak tisuća hotelskih ležajeva je, pak, relativno lako napuniti i ponajveći je izazov obiteljski smještaj s oko 650.000 kreveta registriranih za iznajmljivanje i mnogi se domaćini ovih dana tuže da sezona ne ide glatko.

Za mini anketu koju je provela Udruga obiteljskog smještaj Istre, na koju je dosad odgovorilo nešto manje od sto sudionika, ne može se reći da je reprezentativna, ali svakako govori o trendovima. Na pitanje "imate li više, jednako ili manje gostiju nego lani" čak 48 posto istarskih iznajmljivača odgovorilo je – "manje". Opciju "jednako kao lani" izabralo je 38 posto anketiranih, a samo njih 14 posto kaže da im je ovogodišnja sezona zasad bolja od lanjske.

– Nažalost, popunjenost u srpnju nije onakva kakvu smo očekivali. I to ne samo u obiteljskom smještaju Istre nego i južnije na obali. Puno ovisi o cijenama, ove godine mnogi gosti važu kamo će zamalo do polaska na odmor, pa se događa da doslovce u zadnji trenutak otkažu dolazak jer su negdje našli nešto jeftinije – kazuje Lorena John, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istre. – Kako čujem, sada možda najviše problema imaju kuće za odmor, komforne, s bazenima. Apartmani se pune, često u zadnji tren, ali kao da se prorijedila klijentela koja je spremna platiti nešto luksuznije i mnogi su domaćini prisiljeni spuštati cijene.

– Kod nekih je problematično punjenje čak i u samoj špici, pa, recimo, vile za šest osoba koje su se nudile po 1500 do 1700 eura na tjedan sad imaju cijenu od 1300 eura. Tuže se i ugostitelji, a i po prometu vidimo da ovo neće biti rekordan srpanj. Nekad se u ovo doba godine čekalo u kilometarskim kolonama na ulazu u Pulu, toga sad nema. Nije isključeno da će kolovoz i posezona biti bolji, ali rekla bih da se trenutačno poklapaju recesija u zapadnim zemljama, rastući broj apartmana kod nas, ali i činjenica da su se neki stvarno zaigrali s cijenama – kaže L. John.

Idući dani, kad broj gostiju na Jadranu svakodnevno premašuje milijun, svakako su ključni, a trenutačno se s punjenjem svojih apartmana bore mnogi i u Dalmaciji. Na društvenim mrežama širi se priča kako su na makarskoj rivijeri nakon dugo vremena uz cestu ponovno viđene ploče na kojima piše "zimmer frei". Buking kao iz vremena početaka jadranskog turizma mogla bi biti zadnja nada kad rezervacije prestanu pristizati modernim kanalima. Predsjednik Udruge obiteljskih iznajmljivača Makarske Anđelko Kujundžić potvrđuje da dio iznajmljivača na makarskoj rivijeri ima probleme s punjenjem svojih apartmana, soba i kuća za odmor.

– Da, dosta je nervoze među kolegama. Mnogima je sedmi mjesec slabiji od lanjskog, i to za dva do pet posto. A nije bilo puno poskupljenja u odnosu na prošlu godinu. Štoviše, u Udruzi smo se dogovorili da cijene ostanu iste kao lani i većina se toga i pridržava – kaže Kujundžić i dodaje da je većina od sedamstotinjak makarskih iznajmljivača u udruženju.

– Nadamo se da će se do kraja sezone brojke popraviti i da ćemo u konačnici imati rezultat kao 2024. godine. Iako, malo zabrinjava i kolovoz. Početak mjeseca je dobro popunjen, ali sve poslije 15. kolovoza je pod upitnikom. Lani nam to nije trebalo, ali sad razmišljamo o spuštanju cijena već poslije 20. kolovoza. Makarski obiteljski smještaj ovog ljeta ima 4832 kreveta više nego prošle godine, što je ukupno gotovo 20.000, ali ipak smo se nadali boljoj sezoni...