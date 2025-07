Naš poznati putopisac objavio račun iz mesnice u Trogiru, evo što je platio gotovo 80 eura

Naš influencer i putopisac Kristijan Iličić podijelio je prije nekoliko dana račun iz jednog kafića u centru Bruxellesa gdje je dva smoothieja i pivo platio više od 27 eura. U srijedu je objavio još jedan račun, ovaj put iz mesnice u Trogiru. Pokazao je koje je komade mesa kupio, te da je račun bio gotovo 80 eura.

- Cijene su svima vječna tema – bilo da si na Jadranu ili na drugom kraju svijeta. Zato sam odlučio povremeno dijeliti račune, čisto informativno – bez komentara je li nešto skupo ili jeftino. Vi prosudite sami. Evo današnjeg ulova iz mesnice u Trogiru koja se nalazi na tržnici u centru gdje se voće prodaje. Kristijan je pokazao što je sve kupio u mesnici, a čini se da sprema roštilj, pa se na računu moglo vidjeti da je izabrao pljeskavice, ćevape, biftek, pileća, krila, svinjski vrat i teleća leđa. Sve što je kupio platio je 79.43 eura.

Kristijan Iličić, strastveni putnik i avanturist, prvi je Hrvat koji je posjetio sve zemlje svijeta svojim pričama i fotografijama inspirira tisuće ljubitelja putovanja. Kristijan je nedavno podijelio račun iz Bruxellesa, koji je iznenadio sve njegove pratitelje i obožavatelje. Naime, samo dva smoothieja i pivo platio je više od 27 eura.

- Pivo i dva smoothieja u centru Bruxellesa 27.50 eura. Kako putujem tako ću slikati račune i stavljati ih jer vidim da mnoge zanimaju cijene, bez neke namjere, samo informativno - napisao je Iličić uz fotku računa.

Podsjetimo, Iličić je nedavno progovorio o sinu koji je tražio svog oca. "Želio bih vas sve updateati o situaciji sina koji je tražio svog oca. Nakon što sam objavio sliku gospodina iz Osijeka na klupi s golubovima, javio mi se dečko iz Njemačke uvjeren da je to njegov tata kojeg nije vidio četiri godine. Počeli smo se dopisivati, i u međuvremenu mi se javila jedna pratiteljica koja je otišla do tog čovjeka s fotke i pitala ga direktno – čovjek ima dvije kćeri i, nažalost, nije otac tog dečka. Rekao sam mu to, i tu je zapravo krenuo pravi razgovor. Poslao mi je staru sliku sebe i svog oca, rekao da se zove Josip Kolovrat, rođen 1950. godine, da je rođen u Slavonskom Brodu, a da je kasnije živio u Bosutskom naselju. Dao mi je i staru adresu... Objasnio mi je da mu je priča vrlo teška i komplicirana, da ne želi ulaziti u razloge zašto se godinama nisu vidjeli, ali da ga ne osuđujemo. Također me uvjerava da ovo nije nikakva prevara, da mu je iskreno stalo i da bi mu jako puno značilo da pronađe oca." napisao je i nastavio:

Također, kao i vama – i meni se javlja sto pitanja. Kako to da nije prepoznao oca? Kako to da nema nikakvu rodbinu? Kako to da nema susjede, nikoga tko zna nešto više? I još tisuću drugih pitanja...

Ali opet – tko sam ja da sudim? Nisam detektiv, nisam tu da ispitujem, preispitujem i tražim rupe. Ja sam tu samo da, ako mogu pomoći – pomognem. Čovjek ima 42 godine. Rekao mi je da mu ovo nije zezancija, da mu nije do igre. Samo želi još jednu priliku da pronađe oca. Na kraju, ako sam naivčina, s time mogu živjeti... Ali možda, samo možda, pomognemo da se dvoje ljudi ponovno spoje. I to je onda veće od svega. P.S. siguran sam da postoji netko iz Osijeka tko će prepoznati ovo dvoje ljudi na slici", dodao je Kristijan uz fotografiju, a samo nekoliko sati kasnije objavio je da je potraga završena. "Ljudi moji... nemam riječi!!!!!! Uspjeli smo. Stvarno smo uspjeli. Moram vam priznati – rasplakao sam se. Dok sam pričao s njegovim ocem, emocije su me potpuno preplavile. Jer čovjek je bio... pre, pre, presretan. Ne mogu vam to ni opisati riječima. Javio mi se gospodin Nino Dragas i rekao: 'Kristijane, taj čovjek ti pije kavu kod mene svaki dan.' I poslao mi njegov broj. Nazvao sam oca. Srce mu je, kako je rekao, bilo puno kao kuća. Naježio se kad je vidio sliku. Rasplakao se i zahvalio.

Rekao mi je: 'Kad dođeš u Osijek – idemo na ručak i kavu.' Sinu sam poslao broj od oca. Spojili smo ih. Priča je teška i komplicirana, ali to nije na meni. Nisam ovdje da sudim, da analiziram, da postavljam pitanja. Samo da, ako mogu – pomognem. I ovaj put smo zajedno napravili nešto stvarno posebno. Jer nekad je potrebno tako malo – a nekome to znači cijeli svijet. Hvala svima koji su pomogli, dijelili, javili se... Od srca – hvala. ", zaključio je poduzetnik. Inače, Kristijan je i ranije dijelio priče ljudi koje je sretao na putovanjima te na taj način privukao puno pozornosti, a mnogima i pomogao.