Na mjestu ubojstva pronađena puška, susjedi u šoku: Bili su skladan par

Stravično ubojstvo šokiralo je u srijedu navečer mještane naselja Podrvanj nedaleko od Rijeke gdje je u obiteljskoj kući pronađeno tijelo mrtve žene. Policija je privela muškarca kojeg sumnjiče da je ubio ženu.

Susjedi pak kažu kako su muškarac i žena bili skladan par.

– U šoku smo, ne možemo vjerovati. On je dosta stariji od nje, oko dvadeset godina, ali bili su jako skladan par i činilo nam se da jako lijepo funkcioniraju. Često su znali zajedno šetati u ulici, baš dan prije ubojstva smo ih vidjeli, i raditi na komadu zemlje nedaleko od kuće. Tamo imaju i baraku, gdje su se često odmarali, sadili povrće, obrađivali zemlju... – prepričali su susjedi za 24 sata.

– On je veteran Domovinskog rata, mislimo da su se čak upoznali na ratištu. On je u mirovini, dugo je radio u brodogradilištu kao tokar, a ona je radila u domu za starije i nemoćne. Nikad s njima nije bilo problema, uvijek su bili spremni pomoći, no on je u zadnje vrijeme bio malo čudan, kao da je malo obolio na živce, ali nije tražio pomoć – dodali su.

Jedan je susjed rekao kako nisu čuli nikakvu galamu iz kuće niti išta sumnjivo.

– Nisam čuo ništa, ali mi je susjed rekao kako je u neko doba vidio ubojicu kako je izašao u dvorište i rekao: ‘Ubio sam je’ – rekao je.

Par zajedno nije imao djece, a muškarac je imao odraslog sina i kćer iz prvog braka.

Na mjestu zločina pronađena je puška, a istraga će utvrditi je li njome ubijena žena.