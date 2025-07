Na ljetovanju dobio temperaturu, a onda su mu amputirane noge i prsti na rukama

Ono što je trebalo biti bezbrižno ljetovanje s obitelji u Italiji za tada 35-godišnjeg Alessandra Luciana iz Stuttgarta pretvorilo se u životnu tragediju. Prvog dana odmora, nakon kratkog odmora u sobi, osjetio je temperaturu i nelagodu. Ubrzo su se pojavile crne mrlje na udovima: znakovi ozbiljne infekcije koja je brzo napredovala. U bolnici mu je dijagnosticirana meningokokna infekcija tipa B, praćena rijetkom i iznimno teškom komplikacijom – purpurom fulminans, koja uzrokuje nekrozu tkiva. Zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, Alessandro je hitno prebačen u Njemačku, gdje su mu amputirane obje potkoljenice, četiri prsta na desnoj ruci i dio prsta na lijevoj, prenosi Fenix magaizin.

„Noge su mi gorjele, pojavile su se crne mrlje“

Prvoga dana odmora obitelj je još bila na plaži, no zbog nadolazeće oluje Alessandro L. odlučio je otići na kratki odmor u sobu. „Kad sam se probudio, imao sam temperaturu“, ispričao je za Bild. To su bili prvi znakovi infekcije koja se vrlo brzo pogoršala. - Noge su me pekle, a na stopalima i rukama pojavile su se crne mrlje - opisao je. Otac petero djece, inače električar, nedugo prije putovanja završio je renovaciju stana na petom katu zgrade, gdje je planirao dugoročno živjeti s obitelji. Danas taj isti dom predstavlja prepreku. Zbog invaliditeta mu je kretanje gotovo onemogućeno, a ugradnja unutarnjeg dizala nije moguća. Njegova supruga Iljhama Luciano pokrenula je kampanju prikupljanja donacija na platformi GoFundMe kako bi se izgradio vanjski lift i omogućio mu barem djelomičan povratak samostalnosti. Njezinu objavu prenosimo u cjelosti:

"Dana 27. kolovoza 2024., tijekom našeg obiteljskog odmora u Italiji, naš se život u jednom trenutku potpuno promijenio. Moj suprug iznenada se teško razbolio. Dijagnosticirana mu je meningokokna infekcija tipa B s komplikacijom purpura fulminans. U 00:58 sati 28. kolovoza telefonom sam primila dijagnozu. Znala sam koliko ta bolest može biti opasna, ali ne i koliko je dramatična bila njegova situacija. Srećom, živčani sustav nije mu oštećen. No posljedice su iznimno teške: amputirane su mu obje potkoljenice, četiri prsta na desnoj ruci, srednji prst na lijevoj ruci amputiran je napola, a kažiprst je teško oštećen.

Poznajem ga od njegove četrnaeste godine – od tada smo jedno srce, jedna duša. Uvijek je bio snažan, nesebičan, spreman pomoći – moj oslonac u svemu. To što je danas potpuno ovisan o meni i gotovo nepokretan, njega duboko boli, a mene razdire iznutra... Živimo na petom katu zgrade bez lifta. Naš dom smo s puno ljubavi uredili, a sada je on za mog supruga gotovo nedostupan. Trenutno ga dvaput dnevno nosim pomoću pomoćnog uređaja za stepenice – svih pet katova, više od 100 kilograma ukupne težine.To iznimno šteti mom zdravlju, a njemu oduzima i posljednji tračak samostalnosti i dostojanstva. Unutarnji lift nije dopušten zbog propisa o evakuacijskim putevima, a korištenje modernih invalidskih kolica s gusjeničnim pogonom onemogućavaju premali podesti na stubištu. Naša jedina nada je vanjsko dizalo koje stoji desetke tisuća eura, a mi si to ne možemo priuštiti. Nakon kupnje stana, renovacije, zdravstvene skrbi i snažnog rasta troškova života, financijski smo iscrpljeni. Banka nam odbija dodatne kredite. Živimo od mog skraćenog rada u kućnoj njezi i bolovanja mog supruga. Zato vas iz sveg srca molimo: Pomozite nam da ostvarimo gradnju vanjskog lifta. Vratite mom suprugu slobodu kretanja. Vratite mu pristup životu, djeci, svakodnevici u kojoj ne ovisi o pomoći u svakom koraku. Dajte nam snagu da nastavimo dalje – kao obitelj, kao par, kao roditelji. Zahvalni smo na svakoj, pa i najmanjoj donaciji, na svakom podijeljenom linku, na svakoj vrsti podrške."

U Njemačkoj se godišnje prijavi oko 200 do 300 slučajeva meningokokne infekcije. Najčešće pogađa dojenčad i malu djecu kod kojih je rizik od teških posljedica najveći. Iako rijetke, infekcije meningokokom tipa B vrlo su opasne jer mogu izazvati meningitis i sepsu. Od 2013. dostupno je cjepivo protiv meningokoka tipa B, a od siječnja 2024. Stalna komisija za cijepljenje preporučuje ga kao rutinsko cijepljenje za djecu.