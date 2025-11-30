Cijene zdravstvenih postupaka poprilično su rasle, a polica dopunskog zdravstvenog osiguranja nije poskupjela od 2013., zato je nužno povećanje cijene s 9,29 na 15 eura mjesečno. Nonšalantno je poskupljenje od 62 posto argumentirala Irena Hrstić, slučajna ministrica zdravstva, koja je u tu fotelju sjela nakon što joj je prethodnik završio u Remetincu. Kao i on, ni ona nije provela reformu zdravstva, nije smanjila liste čekanja, nije platila milijunske dugove... Ali je, poput njega, zdravstvenu skrb učinila nedostupnom svakome tko nema dovoljno novca da se liječi kod privatnika.

Ministrica nije objasnila što ćemo točno plaćati 15 eura mjesečno. Ništa nije rekla ni o tome smatra li se odgovornom za to što se sve veći broj zdravstvenih ustanova istražuje zbog izvlačenja novca koji uplaćujemo za zdravstveno osiguranje kako bismo dobili Ustavom zajamčen pristup liječniku kad nam ustreba. Umjesto toga, imamo liste čekanja na kojima čekamo dok – ne umremo. I za to ćemo sada plaćati 62 posto više.