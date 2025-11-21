Dopunsko zdravstveno poskupljuje 60 posto. HZZO: Nužno je

Obrazlažući najavu poskupljenja police dopunskog osiguranja sa sadašnjih 111,49 eura godišnje na 180 eura, prema odluci Upravnog vijeća HZZO puštenoj u javno savjetovanje na svojoj web stranici, iz HZZO-a se pozivaju na opći rast cijena u svim segmentima pa tako i u zdravstvu – porast cijena ugradbenih potrošnih materijala, porast plaća u zdravstvu, a istodobno se povećavaju i cijene zdravstvenih usluga. Podsjećaju kako su od 1. siječnja 2024. godine izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju donijele povećanje minimalnog iznosa sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite (33%) za pojedine zdravstvene usluge te maksimalnog iznosa sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite (100%), što predstavlja povećanje prihoda zdravstvenih ustanova.

"U cilju unapređenja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite HZZO je sklopio dodatne ugovore s pružateljima zdravstvenih usluga što je pak pridonijelo kontinuiranom porastu zdravstvene potrošnje, a posljedično i značajnom povećanju troškova zdravstvene zaštite. Ipak, zahvaljujući dugogodišnjem stabilnom poslovanju kao i određenim akumuliranim financijskim sredstvima kojima je dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a tijekom godina raspolagalo, cijena police nije se mijenjala", objašnjavaju. Međutim, sada, kako bi se održala stabilnost sustava dopunskog zdravstvenog osiguranja, predlažu novu cijenu police koja bi umjesto sadašnjih 9,29 eura mjesečno (111,49 eura godišnje) iznosila 15 eura mjesečno (180,00 eura godišnje). Podsjećaju pritom da HZZO cijenu police dopunskog zdravstvenog osiguranja nije mijenjao 12 godina.

"Ističemo da HZZO u skladu sa Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju od 2009. godine besplatno osigurava najosjetljivije skupine građana koji ostvaruju pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna. Također, 2023. godine je izmjenom Zakona došlo do još jednog i to značajnog povećanja prihodovnog cenzusa koji je iznosio 331,81 eura, odnosno 415,42 eura za samce, uz „indeksaciju“ koja se provodi svake godine. Prema sadašnjem propisanom prihodovnom cenzusu osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 421,92 eura, a za osiguranike – samce čiji prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 528,23 eura, ostvaruju pravo na tzv. besplatne police.

U studenom će HZZO provesti novu indeksaciju te će se prihodovni cenzusi povećati u skladu s time i iduće godine", napominju iz HZZO-a. Poručuju i da je ovo poskupljenje, uz postojeće mehanizme zaštite socijalno osjetljivih skupina osiguranika, "nužno rješenje kao bi zdravstvena zaštita ostala dostupna putem modela dopunskog zdravstvenog osiguranja u sustavu javnog zdravstva koje dopunski osigurava sve kategorije osiguranika bez diskriminacije, bez obzira na dob, zdravstveno stanje ili rizik od bolesti osiguranika".