Na inzistiranje Plenkovića demografija uvrštena u strateški program EU

U strateški program Europske unije za razdoblje do 2024. godine, koji je prihvaćen na summitu čelnika EU i koji će služiti kao okvir za budući radni program Europske komisije, prvi je put uvrštena tema s kojom muku muči Hrvatska, ali i gotovo polovica država članica – demografija – i to na inzistiranje premijera Andreja Plenkovića. To znači da sada postoji osnova da se u višegodišnjem proračunu Unije, o kojem se razgovara, pronađe neki modalitet i financijski instrument za pomoć demografskoj revitalizaciji država članica.

Važna je to vijest i veliko postignuće Hrvatske iz više razloga. Kao prvo, demografija je pitanje u nadležnosti država članica, no ovom strategijom ono se diglo na razinu Unije. Drugo, demografija je izravno povezana s gospodarskim rastom. U dokumentu je demografija apostrofirana kao “temelj snažnog razvoja gospodarstva koje je ključno za blagostanje Europe, njezinu ulogu na svjetskoj razini te za stvaranje radnih mjesta”.

– Polovica od 28 država članica ima negativni prirodni prirast, među kojima je i Hrvatska. Mi smo uspjeli temeljem našeg amandmana uvrstiti u taj dokument spominjanje demografskih izazova – objasnio je Plenković.

Foto: Tomislav Krasnec

Hrvatski premijer to je pitanje prvi put otvorio na neformalnom sastanku Europskog vijeća u svibnju u rumunjskom gradu Sibiu, kako bi se na visokoj razini uhvatili ukoštac s problemom koji nije samo hrvatski specifikum. Brojke govore same za sebe – ni jedna od država članica danas ne ostvaruje razinu fertiliteta na razini obnavljanja generacije.

Prosjek fertiliteta EU je tek 1,59, a znatno se pogoršava omjer mladog i starog stanovništva. Gotovo polovica rođene djece u EU prvo je dijete, granica rađanja prvog djeteta pomaknuta je na gotovo 30 godina. Takvi trendovi imaju dalekosežne posljedice koje će odrediti buduću sliku Europe, upozoravaju su demografi.

O pitanju demografije Plenković je nakon summita u Rumunjskoj razgovarao i s predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom te sa šefom Europske komisije u Bruxellesu, ali i za njegova posjeta Zagrebu. Već tada je Juncker dao signal da prihvaća Plenkovićevu inicijativu kazavši kako zna da Hrvatska ima ozbiljan demografski problem te “kako vjeruje da europski fondovi moraju biti iskorišteni kako bi pomogli u demografskoj renesansi”.