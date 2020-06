Na Hvaru pustoš: Cijene koktela pale s 50 na 25 kuna, a noćenja na 7 do 8 eura

Hvarani su i dalje u čudu, u gradu u lipnju nema gostiju. Cijene koktela pale su s 50 na 25 kuna, a cijena noćenje se spušta na sedam do osam eura. Točno u podne, u petak 5. lipnja, u kafićima na rivi sjedilo je tek desetak Hvarana. A u portu su se usidrile samo dvije jedrilice.

– Nigdi se toliko ne prate vijesti o koroni u svitu ka na Hvaru. Nigdi se ka kod Hvarana ne prati ova revolucija u Americi. Stalno mislimo šta će Trump učinit. Jer ako to ne stane, odnit će đava i ono malo Amerikanaca šta su nam i mislili doć kasnije – kazao je jedan Hvaranin za Slobodnu Dalmaciju.

Turistički gledano, kao da je ožujak ili studeni. Otvoreno je tek četiri-pet restorana. Nema ni katamarana. Sada im sve stiže trajektom preko Starog Grada. A za koga će i voziti, kažu Hvarani, pojašnjavajući da se za "jednog čovika koji bi doša u pusti grad" ne isplati paliti motore.

– Lani je u ovo vrime ovde bilo sve puno. A s ovom smo se godinom vratili u ratno doba. I sada Hvarani smišljaju šta će činit, pituraju, slušaju vijesti, nadaju se gostima, čekaju ih. Još smo uvijek optimisti, iako nas službena statistika za sada demantira. Ne vjerujem da ćemo mi kapacitete popuniti Mađarima, Česima, Poljacima. Zato nam je ovo možda kolosalna prilika da Hvar dobro porazmisli o strategiji i definiranju turističkog smjera – kaže gradski vijećnik Joško Rosso.

– U petak, 5. lipnja, u gradu Hvaru je prijavljeno ispod jedan posto gostiju od lanjske brojke na isti datum. Evo vam još jedan podatak: 25. svibnja imali smo dva posto gostiju u odnosu na lani. A od tih 50 prijavljenih gostiju, više od 40 ljudi su bili strani radnici koje je korona zatekla u Hvaru. Jest, situacija je katastrofalna, izuzetno teška, nije optimistična. Kada bismo došli na 15 posto lanjske sezone, mogli bismo svi biti sretni – kaže Teo Jeličić, potpredsjednik Gradskog vijeća Hvara.

No, to je teško ostvarivo jer su tržišta hvarskih dominantnih gostiju – Brazilaca, Amerikanaca, Australaca, istočnjaka, Engleza – koji su činili više od 85 posto noćenja u 2019. godini, sada zatvorena. Sada jedino treba nekako izdržati do sezone 2021., koja po Jeličiću definitivno neće biti kao ona iz rekordne 2019.

– Lani je u ovo doba godine u hvarskom akvatoriju bilo već 400 do 500 jahti i jedrilica. Ove godine sam prebrojio deset jedrilica, koje čak nisu u čarteru; 56 mi je godina, već 41 se bavim ugostiteljstvom, i reći ću vam otvoreno – ovo još nisam doživio. Ma ni u ratu. Nema nigdje nikoga. Nisam otvorio jer nemam za koga. Otvorit ću možda 15. lipnja, možda 1. srpnja... Nije dobro. Samo na području grada Hvara ima više od sto restorana. A gdje su objekti brze prehrane... Kako će to sve preživjeti, nemam pojma. Ne, ne, nije dobro – kažeTomičić.