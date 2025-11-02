Naši Portali
PRVOTNI PLAN VEĆ PROPAO

Odnosi sve hladniji: Kremlj poslao znakovitu poruku o mogućem novom sastanku Putina i Trumpa

Foto: REUTERS/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
02.11.2025.
u 17:21

Čini se da su naknadni kontakti Washingtona i Moskve uspjeli uvjeriti američke dužnosnike da Rusija nije voljna ublažiti svoje maksimalističke zahtjeve prema Ukrajini

Rusija se u nedjelju udaljila od ideje da se uskoro održi fizički sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Putina o ratu u Ukrajini. "Nema potrebe" da se na brzinu dogovori sastanak u ovom trenutku, rekao je u nedjelju glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, izvijestila je državna novinska agencija TASS. "Sada je potreban vrlo pažljiv rad na detaljima dogovora", rekao je. Nakon telefonskog razgovora s Putinom 16. listopada, Trump je rekao da se nada da će se u roku od dva tjedna održati samit dvojice čelnika u mađarskoj prijestolnici Budimpešti o okončanju rata.

Ipak, čini se da su naknadni kontakti Washingtona i Moskve uspjeli uvjeriti američke dužnosnike da Rusija nije voljna ublažiti svoje maksimalističke zahtjeve prema Ukrajini. Trump je odlučio odgoditi samit na neodređeno vrijeme, rekavši da bi to bio "protraćen sastanak". Potom je 22. listopada prvi put uveo žestoke sankcije dvjema ruskim naftnim kompanijama. Peskov je ponovio stav Moskve i odbacio pozive Sjedinjenih Država, Europe i Ukrajine na prekid vatre prije pregovora. Kremlj traži politički dogovor prije okončanja borbi. 

FOTO Ubojita preciznost i čelični živci: Ovo su novi hrvatski snajperisti
1/27
Donald Trump Vladimir Putin SAD Rusija

RI
Rimljan
18:33 02.11.2025.

Social engineering na turbo .... a bankari su sve odlučili i usmjerili. Važna je lova do krova. Vojnica mora ratovati, a i spremati se za rat. Uostalom je beskorisna i slaba ako nije u pogonu. Sapienti sat!

CH
chemica
18:00 02.11.2025.

Evo, sad smo i mi rekli da je sastanak besmislen. Kao da je ikoga briga...Donald ima važnija posla nego da se smuca po nekakvoj tamo Albaniji. Pardon, Armeniji. Ako ga tamo ne čeka Nobelova nagrada. Ček, ne, gdje je ono uopće Budimpešta...lol

Kupnja