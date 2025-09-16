Na današnji dan prvi je put bombardiran Zagreb - znate li koji je objekt bio prva meta jugo zrakoplovstva?

Dan 16. rujna ratne 1991. ostao je zauvijek uklesan u kolektivnom sjećanju stanovnika glavnog hrvatskog grada, jer Zagreb se tada, po prvi puta od početka Domovinskog rata, našao na meti agresora.

„Iz aviona koji je oko 18.30 sati nisko nadlijetao televizijski toranj na Sljemenu gađano je avionskim raketama na daljinsko upravljanje. Prema informacijama Republičkog centra za obavještavanje ispaljeno je šest raketa. Eksplodirale su tridesetak metara od odašiljača“, zabilježeno je te ratne 1991. godine u članku koji se čuva u Večernjakovoj arhivi.

Prema svjedočenju zaposlenika u PD Puntijarka i hotela Hunjka na Sljemenu, borbeni zrakoplov 'MIG 21' nekoliko je puta nisko preletio Sljeme, te je u zadnjem prelijetanju gađao vrh Zagrebačke gore. Na sreću, ozlijeđenih nije bilo. Projektili tog dana nisu izravno pogodili odašiljač, pali su 30-ak metara od tornja, a iako su dvije rakete oštetile agregat ispod tornja HRTV, televizijski se program i dalje nesmetano odvijao, te cilj da se Hrvatsku medijski izolira nije bio ispunjen.

Iako su sljedećeg dana, u prisustvu predstavnika EZ-a lorda Carringtona, tadašnji lideri, hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, srpski predsjednik Slobodan Milošević i jugoslavenski sekretar obrane, general Veljko Kadijević potpisali primirje, istog tog dana, od 10 ujutro, pa do kasnih noćnih sati, zrakoplovi JNA su ponovno, čak 48 puta, preletjeli Zagreb, pri čemu je pogođen odašiljač na Sljemenu, a napadnuto je i područje Lučkoga te Centar za obuku Hrvatske vojske.

U znak sjećanja na te mračne, ratne dane i danas se čuvaju dijelovi rakete koja je, u jednom od naleta tijekom 1991. godine, pogodila toranj na Sljemenu.