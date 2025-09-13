Što je ostalo od Tuđmana? Istražili smo koji se dio ostavštine prvog predsjednika sačuvao, ali i ono što je nestalo

U najzamršenijim povijesnim okolnostima prepoznao je prijelomni trenutak za ostvarenje slobodne hrvatske države. Poduprt voljom hrvatskog naroda, koji je na referendumu dao plebiscitarnu potporu njegovu prijedlogu osamostaljivanja Hrvatske, te uz hrabrost i veliku žrtvu hrvatskih branitelja, ostvario je tisućljetni san o slobodnoj i samostalnoj državi. Uz to postavio je temelje razvoja demokracije, institucija i pluralizma u Hrvatskoj. Tuđmanovo vizionarstvo i postignuća, kao i pouzdanje u europsku budućnost, trajno nas obvezuju. Vjerni tom nasljeđu, Hrvatsku danas gradimo kao sastavni dio moderne Europe, kao sigurnu državu, gospodarski prosperitetnu, socijalno uključivu te kao odgovornog čimbenika međunarodne zajednice. Tuđman je itekako bio svjestan nezacijeljenih rana u nacionalnom tkivu zbog dubokih podjela koje su razjedinile hrvatski narod u 20. stoljeću. Stoga je njegova vizija počivala na svehrvatskoj pomirbi, uključujući i nacionalne manjine, kao dio hrvatskog političkog korpusa, čime se vodio i pri mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja. U tom istom duhu Vlada koju vodim nastavlja danas graditi tolerantno i uključivo društvo, u kojem želimo da se svi naši sugrađani osjećaju ravnopravnima..." Tako je prije samo tri godine, sredinom svibnja 2022., kad još nije bilo Chat-GPT-ja, govorio Andrej Plenković na znanstveno-stručnom skupu u prigodi 100. obljetnice rođenja Franje Tuđmana, prvog predsjednika Republike Hrvatske i utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice. Dodao je još premijer da je Tuđmanova ostavština uporišna točka politike – osnaživati Hrvatsku kako bi samostalno odlučivala o svojoj sudbini i mogla što bolje služiti interesima hrvatskog naroda. "Kada sam izabran za predsjednika stranke 2016., izjavio sam da želim HDZ vratiti ondje gdje ga je postavio predsjednik Tuđman, koji je najsnažniju i najširu hrvatsku stranku usidrio na desnom političkom centru. Tuđman je bio istinski suverenist koji je ostvario što je malo kojem državniku uspjelo, unatoč nepovoljnim okolnostima: ujedinio je svoj narod iza zajedničke vizije, vratio mu njegovu suverenost kroz ostvarenu samostalnost i međunarodno priznanje, izgradio demokratske institucije i vojsku, obranio i oslobodio domovinu te čvrsto je usmjerio u euroatlantske integracije", naglasio je Plenković. Premda nema neke prigodne okrugle obljetnice vezane za dr. Tuđmana, zbog izrazito traumatičnih političkih i društvenih okolnosti, za ovaj broj Obzora obuhvatit ćemo dio Tuđmanove ostavštine koja se uspjela očuvati do danas, ali i neke stvari poznate policiji, DORH-u, EPPO-u... koje se nisu uspjele održati. Nešto se usput pokvarilo ili se nikad nije dobro ni primilo, neke je stvari odbacilo glasačko tijelo, a nešto kao da je otpočetka jednostavno bilo osuđeno na propast.