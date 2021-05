Na Banovini će se glasati i u šatorima, uništeni deseci biračkih mjesta

Više desetaka tradicionalnih biračkih mjesta u Sisku i na Banovini nalazilo se u objektima koji su teško stradali u potresu 29. prosinca pa će stoga u nedjelju birači morati glasati na drugim mjestima. Za 30-ak takvih lokacija osigurani su šatori, dok su ostali prebačeni u druge objekte. Nastojalo se i da šatori i ti drugi objekti budu što bliže lokacijama gdje su i dosad bila biračka mjesta. No, nije se svuda to moglo ispuniti.

Agregati, kemijski WC-i

U Sisku će tako šator biti postavljen u blizini nekadašnje Strukovne škole, u Lađarskoj ulici, u kojoj su inače bila dva biračka mjesta. Sada će birači s tog područja svoju građansku dužnost moći obaviti u šatoru, a šator će biti postavljen na sisačkom području i u selu Klobučak. Još desetak biračkih mjesta u Sisku nalazit će se u drugim objektima jer su stari nakon potresa neupotrebljivi.

Najviše šatora bit će postavljeno u Glini i Petrinji. U najvećem kontejnerskom naselju, onom na petrinjskom Sajmištu, u šatorima će biti čak tri biračka mjesta. Dva obuhvaćaju okolne ulice i gradska naselja, a treći je mjesto gdje će birati i mještani Novog Selišta. Šator će biti postavljen i na rukometnom igralištu, a ukupno je premješteno oko trećine biračkih mjesta u Petrinji.

U Glini će šatori pokriti osam od 19 biračkih mjesta s obzirom na to da su stradale i mnoge zgrade društvene namjene u glinskim selima, a koje su se koristile za provedbu izbora. Šatori će poslužiti za provedbu izbora i na nekoliko lokacija u općinama Donji Kukuruzari i Majur.

Kako saznajemo u Županijskom izbornom povjerenstvu, predstavnici Državnog izbornog povjerenstva i Civilne zaštite obišli su sve predviđene lokacije kako bi se osigurali potrebni uvjeti za provedbu izbora.

– Obišli su sva mjesta kako bi se osigurali agregati, kemijski WC-i i slično. Naravno, tijekom izbora trebat će se pridržavati protuepidemijskih mjera pa molimo građane za strpljenje – poručuju iz izbornog povjerenstva Sisačko-moslavačke županije.

Nitko ne želi govoriti koliko se ljudi iselilo s ovog područja zbog potresa i kako će se to odraziti na izlaznost na ovim izborima. No zaključeni popis birača upućuje na to da je u četiri godine, od lokalnih izbora 2017. do danas, Sisačko-moslavačka županija izgubila pet posto birača – njih 7256 je manje sada nego prije četiri godine. A područje Banovine izgubilo je najviše.

U postotku je najviše birača izgubio Dvor na Uni (13,89 %), zatim Gvozd (11,26%), Topusko (10,61%), Donji Kukuruzari (10,45 %) i Sunja (10,2 %). Od pet do 10 posto birača izgubili su Glina (9,78%), Hrvatska Dubica (9,54%), Jasenovac (9,2%), Martinska Ves (6,59%), Hrvatska Kostajnica (6,38%) i Majur (5,98%). U Petrinji je 4,27 posto manje birača, u Sisku 3,65%. Odraz je to i demografske katastrofe koja je na ovom području prisutna bila i godinama prije potresa.

No, potres je napokon taj problem Banovine i ovog kraja doveo u središte javnosti, čime se povećala i važnost budućih izbora ovdje, a naročito za HDZ, kojem je u Sisačko-moslavačkoj županiji popriličnu štetu prouzrokovao bivši čelnik županijskog ogranka HDZ-a i aktualni župan Ivo Žinić. Afera s Ivom Žinićem pretvorila se i unutarstranački sukob te se očekuje kako će jedan dio, doduše manji, HDZ-ovih simpatizera podržati pomalo iznenađujuću kandidaturu Žinića kao nezavisnog kandidata.

Npr. na njegovoj listi nalazi se i sadašnji načelnik Sunje Grga Dragičević, također do prije koji mjesec član HDZ-a. A s obzirom na to da će i većina obnove ići preko Županije, jasno je da je HDZ sve snage uložio u svoga kandidata Ivana Celjaka, kojem gotovo na dnevnoj razini podršku daju ministri koji obilaze Banovinu i druga područja županije potpisujući ugovore s načelnicima i gradonačelnicima iz redova HDZ-a. HDZ je, osim toga, sklopio i veliku koaliciju pa na izbore u ovoj županiji ide s HNS-om, HSLS-om, HSS-om, HSP-om, HSU-om i Konzervativcima.

SDP svoga kandidata za župana nema iz stranke, nego su odlučili podržati nezavisnog Daniela Berdaisa, Petrinjca, radijskog voditelja i bivšeg urednika nekoliko zagrebačkih radiopostaja, a SDP je na visoko drugo mjesto svoje liste za skupštinu stavio i glinsku dogradonačelnicu Branku Bakšić, koja se iskazala u obnovi.

Obnova glavna izborna tema

S obzirom na to da je glavna predizborna tema potres i obnova, i HDZ i SDP su se koncentrirali na pogođeni dio županije, pa su im stoga kandidati za župane i dožupane iz Siska i Petrinje, a nijedan iz Moslavine. To će pokušati iskoristiti kandidat za župana Domovinskog pokreta iz Kutine Damir Markuš. Uz njih tu je i Mostova Luca Gašpar Šako te Adelina Ivković – kandidatkinja Reformista za županicu.

Reformistov Darinko Dumbović, koji je i sam pod velikim optužbama za probleme u podjeli humanitarne pomoći u Petrinji, nastojat će osvojiti još jedan mandat na čelu ovog grada. No, ovaj put imat će najviše protukandidata u povijesti – ukupno sedam uključujući nezavisne Jadranka Krovinovića i Frana Komlinovića. Čelnik petrinjskog HDZ-a M. Jurić je kandidat za dožupana, pa je u borbu za poziciju gradonačelnice HDZ poslao Magdalenu Komes, ravnateljicu Doma za starije. Kampanja je u Petrinji vrlo žestoka, lijepe se tjeralice, grafiti niču tijekom noći, a naročito je žestoko na društvenim mrežama. U Glini će aktualni HDZ-ov gradonačelnik Stjepan Kostanjević imati dva protukandidata – nezavisne Ivana Jankovića i Radomira Lončarevića. I tu je obnova glavna tema izbora.

