'Trebat će oko 800 radnika za obnovu Petrinje, bit će posla'

Petrinjka Magdalena Komes (41) HDZ-ova je kandidatkinja za gradonačelnicu Petrinje. Bivša odbojkašica i članica limene glazbe, pravnica i ravnateljica Doma za starije i nemoćne do sada je bila gradska vijećnica, a sada želi voditi grad kako bi mu, kaže, dala bolju budućnost.

Zašto ste se kandidirali za gradonačelnicu; zašto mislite da ste najbolji kandidat?

Volim Petrinju, ona je moj život. Ali moramo je brzo obnoviti jer, ako se stvari ne pokrenu, ljudi će otići, a bez ljudi nema grada. Bila sam gradska vijećnica, radila u gradskoj upravi i uvidjela nedostatke aktualne vlasti, ali su mi se otvorili i novi pogledi i mogućnosti koje imamo. Sve loše što se dogodilo ojačalo je odluku o kandidaturi. Imam dobar tim, znamo kako obnoviti i revitalizirati grad, neću se ustručavati tražiti pomoć jer su razmjeri ove katastrofe nadišli naše lokalne resurse, pa i one državne razine. Kao ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja, čija je zgrada stradala u potresu, dokazala sam da se može raditi brzo i transparentno, uz pomoć svih koji su je nudili. Od naše vojske, volontera, BBB-a, Torcide, pa do ministarstava. Proveli smo javnu nabavu i radovi su već u tijeku. Preslikat ću taj model na grad. Prioritet je obnova uz suradnju, transparentna i brza, mislim da to, uz sve dužno poštovanje, drugi kandidati ne mogu.

Može li Petrinja iz tragedije potresa izvući nešto dobro za budućnost?

Imamo priliku za stvaranje novog života na zdravim temeljima. Počela je obnova kuća sa zelenom oznakom, uskoro očekujemo i rješavanje onih sa žutom i crvenom. Ljudima u kontejnerima svaki je dan kao godina, ali sredstva koja ćemo dobiti morat će se trošiti brzo, odgovorno i transparentno, zato se obnova neće rastezati. Trebat će oko 800 radnika za obnovu Petrinje. Pozivam one koji su otišli trbuhom za kruhom da se vrate jer posla će biti za sve. Imat ćemo novi grad, izgledat će skoro kao stari, ali imat će sve ono o čemu smo godinama sanjali. Izgradit ćemo zaobilaznicu, a u centru šetnice i parkove s dječjim igralištima. Rekonstrukciju zgrada koje su predstavljale kulturna dobra u potpunosti će financirati Ministarstvo kulture. Vlada je obećala i brzu cestu do Petrinje.

Što najviše zamjerate aktualnom gradonačelniku Darinku Dumboviću u dosadašnjem načinu vođenja grada, kako ste surađivali u Gradskom vijeću?

Dumbović nije vodio, nego apsolutistički vladao. Zamjeram mu netransparentnost, nepoštivanje građana, vrijeđanje i prijetnje svima koji su se usudili kritizirati i brojne afere, to je sramota za naš grad, a posebno to što je podjela donacija postala afera. Smijenjena sam kao predsjednica Gradskog vijeća jer sam zajedno s kolegama iz HDZ-a bila protiv rasprodaje gradske imovine. Sve je rasprodao. Najviše mi je žao dječjeg odmarališta u Puntu, koje je moglo biti uređeno i služiti našoj djeci za odmor od stresa nakon potresa.

Kako se on, po vama, snašao nakon potresa; je li izjavama pomogao gradu?

Nije se snašao i neće. Trebao je uspostaviti piramidu zapovijedanja, koordinirati se s mjesnim odborima i volonterima. Nemamo kriterije za podjelu donacija. Uvrijedili smo donatore. On ne zna komunicirati ni s građanima, ni s Vladom, ni s donatorima.

Kako biste vi vodili projekt obnove Petrinje i raspodjelu donacija?

Donacije moraju biti transparentno primljene i podijeljene. Prvo bih financirala elaborate za rušenje objekata. Građani čekaju rušenje kuća jer nemaju novca za elaborat, a s druge strane čekaju donatori za izgradnju novih kuća. Na raspolaganju su sredstva iz državnog proračuna i europskih fondova. Izradit ćemo prostornoplansku dokumentaciju, uvažavajući prijedloge građana i snažno krenuti u obnovu. Dopustite da zahvalim svima koji su u najtežim trenucima bili s nama, slali pomoć i pomagali, ganuli ste nas silno.

Koji su vam projekti za Grad još važni, kako planirate vratiti građane i poduzetnike u Petrinju?

Petrinjci su ostali bez domova, vrtića, škola, Doma zdravlja, objekata za sport i kulturu... Sve je uništeno. Morat ćemo sve paralelno obnavljati. Snizit ćemo namete poduzetnicima, pregovarati s Vladom o poreznim olakšicama te tako zadržati postojeća i privući nova ulaganja i radna mjesta. Planiramo potpuni preporod Petrinje.

Koliko je potres promijenio Petrinjce; je li ih zbližio, ujedinio, žele li se ljudi iseliti ili ipak ostati? Kako je utjecao na lokalne političare; surađujete li više međusobno i s građanima?

Nakon onog prvog, slabijeg potresa, građani su pokazali solidarnost. Svi su pomagali, susjedi susjedima, ekipa iz grada se razletjela po selima i obrnuto. Nakon razornijeg potresa u pomoć je priskočila cijela Hrvatska. Nažalost, sve je uništeno. Nemamo uvjete za normalan život. U tijeku je izborna kampanja, ali svi mi razgovaramo o potrebama u gradu. Komunikacije s aktualnim gradonačelnikom nema. Samo se žali i širi pesimizam. Hoda i optužuje, svađa se s Petrinjcima, državom...

