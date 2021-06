Muškarac se automobilom zabio u skupinu prosvjednika: Jedna osoba preminula, troje ozlijeđeno

Jedna je osoba preminula, a troje je ozlijeđeno nakon što se muškarac u Minneapolisu automobilom zabio u skupinu prosvjednika.

Preminula je ženska osoba, a troje ozlijeđenih nema ozlijede opasne po život, izvijestila je policija.

U Minneapolisu se prosvjedovalo protiv policijske brutalnosti nakon smrti Winstona Smitha, 33-godišnjaka kojeg su ranije ovog mjeseca fatalno ranili pripadnici šerifske službe, piše Insider.

Crash Update - overnight 2 additional people sought medical attention from area hospitals reporting they were injured in this incident. Injuries are non-life-threatening. Totals: 3 injured and 1 deceased. Not expecting further updates today