"KAUBOJ" ZAVRŠIO U REMETINCU

Pištoljem prijetio konobarici kojoj je uzeo 100 eura, naoružan sjeo u taksi, prijetio i taksistu, pucao kroz prozor....

Zagreb: Reportaža o taksistima
Luka Antunac/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
09.05.2026.
u 09:53

Osim za sve navedeno sumnjiči ga se i da je sredinom travnja 2026., na području Zagreba, članu svoje obitelji pokazivao oružje te mu prijetio smrću.

Razbojništvo, prijetnja, općeopasnu radnju, neovlašteno oduzimanje tuđeg motornog vozila... djela su koja se na teret stavljaju 31-godišnjaku koji je zbog toga ispitan na OKDO Zagreb te je zbog svega navedenog protiv njega pokrenuta i istraga. Sumnjiči ga se da je 5. svibnja u jutarnjim satima na području Zagrebu, u jednom kafiću, na terasi izvadio pištolj kojeg je držao u ruci, da bi zatim ušao u unutrašnjost kafića te od zaposlenice tražio da mu preda 100 eura. Uplašena žena mu je dala novac iz blagajne, nakon čega je 31-godišnjak ušao u taksi, izvadio pištolj i stavio ga na svoje noge.

- Vozi! - kazao je taksistu.  Dok je uplašeni taksist vozio, 31-godišnjak je kroz otvoreni prozor taksi vozila ispalio hice iz pištolja te je više puta pucao i prema gumama tri teretna vozila koja su prolazila pokraj taksija. Sumnjiči ga se i da je prijetio taksistu. - Nastradat ćeš i ti i cijela tvoja obitelj! - kazao je 31.godišnjak i dalje držeći pištolj. Nakon što se taksist u nekom trenutku zaustavio i izašao iz vozila, sumnja se da se 31-godišnjak odvezao taksijem. Osim za sve navedeno sumnjiči ga se i da je sredinom travnja 2026., na području Zagreba, članu svoje obitelji pokazivao oružje te mu prijetio smrću. Nakon što je ispitan na tužiteljstvu 31-godišnjak je doveden pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu, koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

ZDRUŽENI UDAR NA TZV. ATLANTSKU KOKAINSKU AUTOCESTU

FOTO Presreli osam brodova između Kanara i Azora, uhitili 54 osobe te zaplijenili 11 tona kokaina i 8.5 tona hašiša

- Kada policije više zemalja rade i djeluju zajedno, to je dokaz da čak ni Atlantik nije dovoljno velik da bi se u njemu sakrile kriminalne organizacije. Kriminalne mreže postaju sve fleksibilnije i međunarodno povezanije i mi na to moramo brzo odgovoriti. Ova zajednička akcija je trajala dva tjedna i tijekom ta dva tjedna zadali smo značajan udarac onome što je poznato kao kokainska autocesta- kazao je Jean-Philippe Lecouffe, izvršni direktor Europolovih operacija.

