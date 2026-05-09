Pištoljem prijetio konobarici kojoj je uzeo 100 eura, naoružan sjeo u taksi, prijetio i taksistu, pucao kroz prozor....

Razbojništvo, prijetnja, općeopasnu radnju, neovlašteno oduzimanje tuđeg motornog vozila... djela su koja se na teret stavljaju 31-godišnjaku koji je zbog toga ispitan na OKDO Zagreb te je zbog svega navedenog protiv njega pokrenuta i istraga. Sumnjiči ga se da je 5. svibnja u jutarnjim satima na području Zagrebu, u jednom kafiću, na terasi izvadio pištolj kojeg je držao u ruci, da bi zatim ušao u unutrašnjost kafića te od zaposlenice tražio da mu preda 100 eura. Uplašena žena mu je dala novac iz blagajne, nakon čega je 31-godišnjak ušao u taksi, izvadio pištolj i stavio ga na svoje noge.

- Vozi! - kazao je taksistu. Dok je uplašeni taksist vozio, 31-godišnjak je kroz otvoreni prozor taksi vozila ispalio hice iz pištolja te je više puta pucao i prema gumama tri teretna vozila koja su prolazila pokraj taksija. Sumnjiči ga se i da je prijetio taksistu. - Nastradat ćeš i ti i cijela tvoja obitelj! - kazao je 31.godišnjak i dalje držeći pištolj. Nakon što se taksist u nekom trenutku zaustavio i izašao iz vozila, sumnja se da se 31-godišnjak odvezao taksijem. Osim za sve navedeno sumnjiči ga se i da je sredinom travnja 2026., na području Zagreba, članu svoje obitelji pokazivao oružje te mu prijetio smrću. Nakon što je ispitan na tužiteljstvu 31-godišnjak je doveden pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu, koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.