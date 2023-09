Musk otkrio da je potajno sabotirao ukrajinsku operaciju na Krimu. Objasnio i zašto

Milijarder Elon Musk prošle je godine potajno naredio svojim inženjerima u SpaceX-u da isključe satelitsku komunikacijsku mrežu iznad Krima kako bi zaustavili napad Ukrajinaca na rusku navalnu flotu, objavljeno je to u izvadcima biografije o trenutno najbogatijem čovjeku na svijetu. Biografija o Elonu Musku koju je napisao Walter Isacsoon i koja će biti objavljena 12. rujna sadrži brojne činjenice iz Muskovog života, a jedna od njih je i njegova pozicija u ratu u Ukrajini zahvaljujući satelitima Starlinka.

Kako je napisao Isaacson u svojoj biografiji, a prenosi CNN, Ukrajinci su prošle godine isplanirali napad dronom punim eksploziva kod Krima, no on je bio neuspješan nakon što su dronovi izgubili vezu sa satelitima Starlinka.

Musk je, stoji u knjizi, ovaj potez napravio jer je navodno bio u strahu da će Rusija odgovoriti nuklearnim oružjem na ukrajinski napad na Krim, a o tom potezu raspravljao je i sa savjetnikom američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Jakeom Sullivanom, generalom Markom Milleyjem i ruskim veleposlanikom u SAD-u. Na isključivanje satelitske komunikacije ubrzo su reagirali i Ukrajinci, a potpredsjednik ukrajinske vlade Mihajlo Fedorov navodno je u tom navratu Muska i preko SMS-a molio da vrati satelitsku mrežu, govoreći mu o njihovim mogućnostima u ratu.

- Samo želim da vi, osoba koja mijenja svijet kroz tehnologiju, to znate - napisao mu je tada Fedorov, na što mu je Musk tada odgovorio kako je ''impresioniran dizajnom podmorskih dronova'', no da to neće učiniti jer je Ukrajina ''otišla predaleko i priziva strateški poraz''.

Inače, nakon što je Rusija prošle godine netom prije početka invazije uništila ukrajinske komunikacijske sustave, Musk je pristao osigurati Ukrajini mrežu preko Starlinka i time postao ključni igrač ukrajinskih vojnih operacija.

- Što sam ja u ovom ratu? Starlink nije trebao sudjelovati u ratovima. To sam napravio da ljudi mogu gledati Netflix i odmarati se, a ne da napadaju dronovima - ispričao je Musk Isaacsonu, piše u knjizi.

