'Frankenstein' mijenjali za marihuanu, mjesečno mogli proizvesti 1,5 tona te droge

Kriminalna organizacija, koja se sumnjiči da je na području zapadnog Balkana i Turske trgovala oružjem, koje je zatim mijenjala za marihuanu te je osim toga poticala razne kriminalne aktivnosti na području više država članica, razotkrivena je u koordiniranoj akciji policija Belgije, Grčke i Španjolske, koju je potpomogao Europol. Uhićena je ukupna 21 osoba, a među njima i organizator te kriminalne skupine, turski državljanin, koji ima dozvolu boravka u Grčkoj. Njega se sumnjiči da je koordinirao nabavku i prijevoz vatrenog oružja u Španjolsku dok je istodobno nadgledao kupnju i daljnju distribuciju droge u druge zemlje, uključujući Bugarsku i Grčku. Istraga je počela u ožujku 2025. kada je španjolski Mossos d'Esquadra otkrio ilegalni uvoz vatrenog oružja iz Turske i njegovu distribuciju kriminalnim skupinama u Kataloniji. Policija je tada istraživala porast oružanog nasilja te identificirala kriminalne organizacije specijalizirane za uvoz, skladištenje i distribuciju vatrenog oružja.

Tijekom istrage istražitelji su otkrili da se vatreno oružje nabavljalo na Zapadnom Balkanu i Turskoj, zatim se skrivalo u vozilima i kamionima koja su imala skrivene pretince, nakon čega se oružje krijumčarilo u EU. Oružje je nakon toga cirkuliralo unutar kriminalnih mreža te se koristilo kao sredstvo pregovora u trgovini drogom. Europol navodi da je takav stalni protok oružja značajno povećao vatrenu moć organiziranih kriminalnih skupina i pridonio nasilju diljem Europe. Upozoravaju i da je kriminalna organizacija trgovala tzv. oružjem Frankenstein – hibridnim vatrenim oružjem koje kombinira originalne komponente s ručno izrađenim metalnim dijelovima. Riječ je o jeftinom, ali potpuno funkcionalnom oružju koje je posebno teško pratiti, što olakšava njegovu ilegalnu distribuciju diljem Europe. Spomenuta kriminalna mreža bila je uključena i u trgovinu s velikim količinama marihuane, a tijekom istrage otkriveno je da je kriminalna mreža imala infrastrukturu za nabavu značajnih količina marihuane u Kataloniji i izvoz (krijumčarenje) marihuane kopnenim i pomorskim putovima diljem Europe u Tursku i Grčku, gdje bi vrijednost droge znatno porasla. Procjenjuje se da je kriminalna mreža imala kapacitet prijevoza do 1,5 tona marihuane mjesečno. Tijekom istrage zaplijenjeno je oko 550 kilograma marihuane i 76 kilograma hašiša vrijednih oko 4,4 milijuna eura, oružje, streljivo, uključujući sedam poluautomatskih pištolja i prigušivače....