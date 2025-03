Musk: 'Moj sin je umro, ubio ga je woke virus'

Elon Musk na svojoj društvenoj mreži X-u službeno se odrekao sina Xaviera nakon što se počeo identificirati kao žena i promijenio je ime u Vivian Jenna Wilson. Vivian je 2022. podnijela zahtjev za pravnu promjenu imena i roda i naglasila da ne želi imati nikakvu povezanost sa svojim biološkim ocem. Dvadesetogodišnja Vivian rekla je da rekla je da ju u odluci da promijeni spol otac nije podržavao kao njezina majka, Justine Wilson, Muskova prva supruga, piše Page Six.

"Kad sam joj to priopćila rekla je da to potpuno ima smisla", objasnila je. U nedavnom intervjuu za Teen Vogue otkrila je kako je njezin otac reagirao na vijest da je transrodna. "Nisam razgovarala s njim mjesecima, ali sam morala dobiti roditeljsku suglasnost da bih dobila blokatore testosterona i hormonsku terapiju". Dva mjeseca kasnije, Musk je izjavio da je bio prevaren kada je Viviani odobrio zahtjev za medicinske rodne promjene te tvrdi da je zapravo "izgubio" svoje dijete.

"Oni to nazivaju ‘deadnaming’ iz razloga. Razlog zašto to nazivaju ‘deadnaming’ je jer je tvoj sin mrtav. Moj sin Xavier je mrtav. Ubio ga je woke virus", izjavio je Musk. Vivian je na to odgovorila da izgleda prilično dobro za nekoga tko je mrtav te dodala da se ona prva odrekla oca, a ne obrnuto kao što je on rekao. Osudila je ponašanje svog oca nazivajući ga "patetičnim djetetom". "Zašto bih se ja njega bojala? Zato što je bogat? Oh, ne, tresu mi se čizme", odgovorila je sarkastično.