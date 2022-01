MUP Srbije poslao oštru poruku Plenkoviću: 'Neka besmislenim komentarima ne ometa rad policije'

Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije reagiralo je na današnje izjave premijera Andreja Plenkovića vezane uz potragu Mateja Periša u Beogradu.

Podsjetimo, Plenković je danas kazao kako poznaje oca nestalog Splićanina, no kazao kako nedostaju neke informacije.

- Poznam oca, gospodina Periša, jako mi je žao. Bio sam u kontaktu od prvog trenutka kada se to dogodilo s ministrom vanjskih poslova, ministrom Božinovićem... Tu je i direktni kontakt između policija i ministarstva vanjskih poslova. Svaki dan se interesiram. Prema ovome što dobivam, imam dojam da sada nemamo cjelinu slike, nadamo se najboljem. Ja dok ne dobijem službene do kraja informacije, osim intresa za to i izražavanja žaljenja i potpore obitelji, ja ovog trenutku ne mogu komentirati tuđe izjave - kazao je.

- Nije bitno što je rekao Vulin. Meni je važno, kao premijeru, da se radi o hrvatskom državaljaninu koji je za blagdan otišao u Beograd koji je nestao, da doznamo potpunu infromaciju - dodao je.

MUP Srbije oštro je odgovorio Plenkoviću, a njihovo priopćenje prenosimo u cjelosti:

''Povodom izjave hrvatskog premijera, iz MUP-a poručuju da nije važno što je rekao Aleksandar Vulin, nego što je rekao ministar policije Srbije, sumirajući rezultate istrage o nestanku Mateja Periše je vrlo važno. Svi policijski službenici Policijske uprave Beograda, kao i pripadnici riječne jedinice, ronioci Žandarmerije, UKP-a i svih ostalih poslova, ne tražeći godišnji odmor i radno vrijeme, daju sve od sebe da se problem nestanka riješi i da se sazna istina. To bismo učinili za svakog čovjeka, a jedino nas ne zanima državljanstvo ili nacija čovjeka kojeg tražimo. Plenković nema poštovanja prema radu srpske policije i to nas, nažalost, ne čudi niti iznenađuje. Pozivamo gospodina Plenkovića da pokaže poštovanje prema obitelji nestale osobe i da svojim besmislenim komentarima o nestanku mladića, gosta Beograda, ne ometa rad pripadnika MUP-a'' - navode u priopćenju.

