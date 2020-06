Mučna ispovijest Puležanke: 'Ja sam dijete silovanja, političari ne znaju što pričaju'

Ja sam dijete silovanja i najbolje znam kakve su posljedice za dijete koje je začeto na taj način. Poručila bih svim političarima da se ne petljaju u takva intimna pitanja i svaka žena treba imati pravo sama odlučiti što će napraviti.

Rekla je tako za 24sata Danijela Đorđević (47) iz Pule, koju je majka začela s 14 godina, kad je bila silovana. Do porođaja se skrivala i bježala od kuće. Danijela je još prije deset godina za Express ispričala svoju potresnu životnu priču, a slušajući komentare političara na temu koju ona živi cijeli život, kaže, ne može promatrati u tišini.

- Svatko ima pravo na svoje mišljenje, no pričati o pravima žena, zaključivati što bi silovane žene i ta djeca trebala raditi previše je i za političare. Cijeli moj život obilježen je tim činom - kaže Danijela.

Opisala je i kako je to saznanje na nju utjecalo.

- Od toga se ne možete oporaviti. Cijeli život nešto vam nedostaje i pitate se zašto baš ja, a dok nisam saznala kako sam nastala mučila su me pitanja poput: ‘Zašto me majka napustila, zašto sam bez roditelja’ - priča Danijela, koju je odgojila baka, o kojoj ima samo riječi hvale.

Upravo joj je ona, kako se bližila punoljetnosti, polako i pažljivo pričala kako je došla na svijet.

- Teško sam to prihvatila, a posljedice osjećam cijeli život - rekla je Danijela.

Bila je odlučna pronaći čovjeka koji je uništio život majci.

- Muškarac koji je silovao moju majku kao dijete neko vrijeme bio je podstanar kod bake. U Zagrebu su ga čekali žena i sin dok je u Puli uništavao život maloljetnici i njezinoj obitelji. Baka je, uz moju majku Mirelu, rodila još 12-ero djece, sama na sjeniku. Živjela je u siromaštvu kakvo je danas teško zamisliti - priča Danijela, koja je i sama kao dijete bila željna svega.

- Dok sam ja maštala o čokoladama, majka se prodavala na ulici, drogirala, preprodavala drogu i više vremena provodila u zatvoru nego na slobodi. Sve do 12. godine me posjećivala ili ja nju u pritvorima. Kako sam odrastala, sve sam je više mrzila jer nisam shvaćala. Umrla je prije 15 godina. Da je živa, sve bih joj oprostila - kaže Danijela, koja je s 18 godina upoznala supruga Zorana, bubnjara kojeg Puljani znaju kao Đole Macola, piše 24sata.

Život joj je tad počeo ispisivati ljepše i vedrije stranice.

- Đole i moje dvoje djece sve su mi u životu. On je otac i suprug kakvog bi si svaka žena poželjela. Uz mene je bio u svim teškim, kao i sretnim trenucima. Dizao bi me kad god bih poklekla. Nasmijava me cijeli život. On je jednostavno neiscrpna pozitivna energija koja na mene djeluje kao eliksir mladosti - priča Danijela, koja je od saznanja da je dijete silovatelja zamišljala susret s njim gdje mu govori sve što joj je na duši.

- Godinama sam pokušavala doći do spisa koji je duboko bio zakopan na sudu u Puli. Naime, djed i baka prijavili su silovatelja, koji je sve zanijekao. Kasnije se DNK analizom dokazalo da mi je otac pa je morao za mene plaćati alimentaciju, ali nikad ništa nije platio. Na kraju sam došla do spisa i izbezumljeno ih satima čitala. S navršenih 26 godina otputovala sam u Zagreb i pokucala na vrata mojega oca.

Otvorila je žena i rekla da ga nema.

- Nisam se dala smesti i opet sam kucala. Otvorila je, a ja sam joj rekla da sam samo došla vidjeti to smeće. Kad se pojavio, pljunula sam ga i izvrijeđala te mu bacila spise u lice. Njegova supruga se šokirala i umalo onesvijestila jer je tek tad saznala što se zaista dogodilo. On joj je ispričao kako ga je zavodila 18-godišnjakinja pa je poklekao. To nam je bio jedini susret u životu - rekla je Danijela, dodajući kako je suprug ostao pričati sa silovateljem.

Danijela je od svega upadala u psihičke krize, pa se posvetila humanitarnom radu, ali ipak je uspjela. Uspjela je izgraditi život.