Mučili ga dok nije priznao krivnju: U Iranu pogubili još jednog sportaša

Bivši boksački prvak i poznati iranski trener, Ali Mutairi (30), pogubljen je u zatvoru Šeiban, nakon što su ga iranske vlasti optužile za ubojstvo dvojice pripadnika iranske paravojne organizacije Basidž, povezane s iranskom elitnom Revolucionarnom gardom.

Prema tvrdnjama članova njegove obitelji i aktivista prije smaknuća bio je mučen i prisiljen da prizna krivnju za ubojstva.

Drugi je to slučaj smaknuća sportaša u Iranu nakon što je u rujnu prošle godine pogubljen 27-godišnji hrvač Navid Afkari. On je sudjelovao u mirnom antivladinom prosvjedu, a osuđen je zbog toga što je navodno zaštitara ubio nožem. Sumnjalo se kako je i on mučen kako bi priznao krivnju.

Ujedinjeni narodi osudili su mnoge egzekucije koje su se u Iranu dogodile posljednjih mjeseci.

- Oštro osuđujemo niz egzekucija, kojih je bilo najmanje 28 od sredine prosinca. Pozivamo vlasti da preispitaju nadolazeće slučajeve za koje je određena smrtna kazna u skladu sa zakonom o ljudskim pravima - rekla je glasnogovornica UN-a.

Dodajmo kako pripadnici Basidž paramilitarne grupe nemaju udio u vlasti, ali ih vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Hamneji podržava. A grupu je 1979. godine osnovao njegov prethodnik, Ajatolah Homeini.

