Kako Kremlj širi kaos Europom? Za jednostavne akcije par dolara, a za ove se može zaraditi i do 10.000 dolara

Rusija koristi šifrirane aplikacije za razmjenu poruka poput Telegrama i kriptovalute za regrutiranje jeftinih 'agenata' koji izvode sabotaže diljem Europe, navodi se u novom izvješću uglednog britanskog think tanka Royal United Services Institute (RUSI). Prema izvješću, Kremlj posebno cilja ukrajinske izbjeglice u financijskim poteškoćama, koje često nisu ni svjesne da rade za ruske interese. Cilj je potkopati javnu podršku Ukrajini u ključnom trenutku rata.

Ruske operacije uključuju podmetanje požara, napade na civilnu infrastrukturu, vandalizam i druge niske razine sabotaža s namjerom da izazovu "strah i zbunjenost" u zapadnim društvima te testiraju slabosti u obrani ključne infrastrukture. Broj takvih incidenata u Europi utrostručio se između 2023. i 2024. godine, a sabotaža ostaje ključno oruđe ruskog hibridnog ratovanja.

"Metode regrutiranja i zadavanja zadataka sabotera prešle su s oslanjanja na obučene obavještajce iz ere Hladnog rata na model udaljenih, honorarnih i visoko poricanih operacija – to je 'era gig-ekonomije' ruskih sabotaža", ističe RUSI. Regruti se uglavnom kontaktiraju preko Telegrama ili sličnih aplikacija, a plaćaju im se mali iznosi, često u kriptovalutama. Za jednostavne akcije poput grafita nude se tek nekoliko dolara, dok teža djela mogu donijeti do 10.000 dolara. U nekim slučajevima saboteri nisu ni plaćeni, što pokazuje njihovu laku dostupnost. Ukrajinski izbjeglice primaju znatno manje od regruta iz zapadne Europe.

Jedan od primjera je slučaj ukrajinskog tinejdžera Daniila Bardadima, koji je 2024. godine, s navršenih 17 godina, podmetnuo požar u trgovini u Vilniusu. Osuđen je na tri godine i četiri mjeseca zatvora zbog terorističkog akta. Prema istražiteljima, tajna skupina mu je ponudila BMW automobil i oko 8000 funti ( oko 9000 eura)za aktiviranje uređaja, a upute je primao preko Telegrama i kineske aplikacije Zangi. Litvanski tužitelji vjeruju da nije bio svjestan da radi za ruske agente i da nije podržavao rat protiv svoje domovine. Nitko nije ozlijeđen u napadima, piše The Times.

U Poljskoj je u studenom 2024. optuženo troje Ukrajinaca za eksploziju na željezničkoj prugi ključnoj za prijevoz pomoći Ukrajini, što je dodatno pojačalo antiukrajinska raspoloženja u zemlji koja je primila milijune izbjeglica. "Raspirivanje napetosti i smanjenje podrške Ukrajini dio je logike ruske sabotaže niske razine, čak i kada je fizička šteta ograničena", rekla je Kinga Redlowska, stručnjakinja za ilegalne financije i suautorica izvješća.

Među drugim incidentima pripisanim Moskvi su požari u skladištima ukrajinskih poduzetnika u Londonu te ometanje GPS signala u baltičkoj regiji. Europske obavještajne agencije vjeruju da operacije koordinira GRU, ruska vojna obavještajna služba.

RUSI poziva na uvođenje jedinstvene pravne definicije sabotaže u EU i NATO-u, bolju međunarodnu suradnju, jači nadzor nad kripto-mjenjačnicama te kampanje podizanja svijesti među migrantima, dijasporom i tinejdžerima – skupinama koje su najčešće mete regrutera. "Europa je sporo prepoznala ove incidente kao dio koordinirane kampanje", upozorava Redlowska. "Novac se brzo kreće kriptovalutama, dok pravni procesi zaostaju. Čak i neuspjeli napadi postižu ruske ciljeve: stvaraju strah, troše resurse i testiraju granice odgovora", kaže. Bivši poljski obavještajac Vincent Severski procjenjuje da je financijska motivacija glavni razlog za 95 posto regruta.