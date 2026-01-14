Majstor je samo podignuo osigurač, žena ostala u šoku nakon računa: 'Zavrtjelo mi se u glavi, bila sam kao na daljinsko upravljanje'

Kada je jednoj stanovnici Münchena navečer nestalo struje, upravo dok je morala završiti važan posao na računalu, potražila je pomoć na internetu. Pronašla je stranicu hitne službe koja je djelovala ozbiljno, svjesna da će usluga izvan radnog vremena koštati više. Majstor se pojavio vrlo brzo i riješio problem u sekundi – samo je podigao jedan osigurač u ormariću. Kada je žena htjela platiti karticom, on je inzistirao na gotovini koju ona nije imala kod sebe. Majstor joj je tada ponudio da je odveze do bankomata.

Tijekom vožnje uručio joj je račun koji ju je šokirao: 620,90 eura. Račun je uključivao 229 eura za samu pripravnost hitne službe, 49,90 eura po jedinici rada te 119 eura za stavku bez ikakvog objašnjenja. „Zavrtjelo mi se u glavi, bila sam kao na daljinsko upravljanje“ kazala je i dodala da je platila puni iznos, piše Fenix-magazin.

Situacije poput puknuća cijevi ili nestanka struje idealne su za „crne ovce“ među obrtnicima koji iskorištavaju tuđu nevolju. Evo kako se zaštititi: