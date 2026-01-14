Naši Portali
SLUČAJ IZ NJEMAČKE

Majstor je samo podignuo osigurač, žena ostala u šoku nakon računa: 'Zavrtjelo mi se u glavi, bila sam kao na daljinsko upravljanje'

Od 16. siječnja opet plaćanje naknade na bankomatima drugih banaka
Situacije poput puknuća cijevi ili nestanka struje idealne su za „crne ovce“ među obrtnicima koji iskorištavaju tuđu nevolju.

Kada je jednoj stanovnici Münchena navečer nestalo struje, upravo dok je morala završiti važan posao na računalu, potražila je pomoć na internetu. Pronašla je stranicu hitne službe koja je djelovala ozbiljno, svjesna da će usluga izvan radnog vremena koštati više. Majstor se pojavio vrlo brzo i riješio problem u sekundi – samo je podigao jedan osigurač u ormariću. Kada je žena htjela platiti karticom, on je inzistirao na gotovini koju ona nije imala kod sebe. Majstor joj je tada ponudio da je odveze do bankomata.

Tijekom vožnje uručio joj je račun koji ju je šokirao: 620,90 eura. Račun je uključivao 229 eura za samu pripravnost hitne službe, 49,90 eura po jedinici rada te 119 eura za stavku bez ikakvog objašnjenja. „Zavrtjelo mi se u glavi, bila sam kao na daljinsko upravljanje“ kazala je i dodala da je platila puni iznos, piše Fenix-magazin.

Situacije poput puknuća cijevi ili nestanka struje idealne su za „crne ovce“ među obrtnicima koji iskorištavaju tuđu nevolju. Evo kako se zaštititi:

  • Pripremite se unaprijed: Pronađite lokalne, provjerene obrtnike prije nego što vam zatrebaju i spremite njihove brojeve u mobitel.
  • Ne klikajte na prve oglase: Na tražilicama često prvi rezultati budu plaćeni oglasi sumnjivih službi. Radije skrolajte niže do lokalnih tvrtki.
  • Provjerite lokaciju i cijenu putem telefona: Odmah pitajte odakle majstor dolazi (lokalni imaju manje putne troškove) i tražite okvirnu cijenu popravka.
  • Ne potpisujte nerazumljive račune: Potpisujte samo ono što razumijete i što je doista odrađeno. Niste dužni platiti račun odmah na licu mjesta, a prijetnje policijom ili ovrhom od strane majstora su neutemeljene.
