Al-Qa’ida u Iranu? To je kao da su ustaše 1942. imali bazu u Srbiji

Američki predsjednik na odlasku Donald Trump toliko je opsjednut Iranom da se od početka svog mandata pa do samog kraja obračunava s tom zemljom.

Posljednjih dana mandata Trumpove administracije američki državni tajnik Mike Pompeo rekao je, ne iznoseći nikakve dokaze, da je teroristička mreža Al-Qa’ida uspostavila novu bazu u Iranu i da SAD ima manje opcija za borbu protiv te organizacije sada kada se „ukopala” u toj zemlji. Pompeo je ustvrdio da je Iran pružio utočište vođama Al-Qa’ide i da je podržava unatoč tome što su obavještajna zajednica i Kongres sumnjičavi prema tome.

“Laž i huškanje na rat”

Iranski ministar vanjskih poslova Mohammad Javad Zarif žestoko je odbacio Pompeove optužbe navodeći ih kao „laž i huškanje na rat” protiv Irana. The New York Times je još u studenome objavio da su izraelski agenti u Iranu ubili člana Al-Qa’ide Abua Muhamada al-Masrija, optuženog da je pomagao u planiranju bombaških napada na dva američka veleposlanstva u Africi 1998., međutim, Iran je to zanijekao tvrdeći da na njegovu teritoriju nema terorista Al-Qa’ide.

I sam Pompeo je na konferenciji za novinare u Nacionalnom novinarskom klubu u Washingtonu kazao da prvi put objavljuje da je Al-Masri ubijen 7. kolovoza prošle godine dodajući da njegov boravak u Iranu nije bilo iznenađenje te da „Al-Masrijev boravak u Iranu upućuje na to da Al-Qa’ida ima novu bazu: to je Islamska Republika Iran”.

STRAH OD TRUMPA U sklopu vojnih vježbi koje je ovih dana izvela iranska Revolucionarna garda, dvije iranske rakete pale su u krugu od 100 milja od američkog nosača zrakoplova “Nimitz” u Indijskom oceanu. Dužnosnici američke mornarice potvrdili su da je “američki nosač zrakoplova Nimitz “ bio blizu mjesta na kojem su eksplodirale najmanje dvije iranske balističke rakete, zbog čega su geleri letjeli u svim smjerovima”. – Očekivali smo lansiranje projektila, i postojala je zabrinutost zbog toga, ali nismo znali koliko je Iran bio spreman za to – kazao je američki vojni dužnosnik. Zapovjednik iranske Revolucionarne garde Husein Salami kazao je da je ta vojna vježba zapravo simuliranje uništavanja američkih nosača zrakoplova te da će iranske snage biti u punoj pripravnosti sve dok Joe Biden ne preuzme dužnost predsjednika SAD-a.

Ono što je indikativno da je državni tajnik Mike Pompeo, koji je Iran bez ikakvih dokaza optužio da je postao utočište Al-Qa’ide, ili je potpuni neznalica ili je daleko otišao u lažima. Naime, kada se govori da Al-Qa’ida ima bazu u Iranu, to je kao da se kaže da su ustaše, primjerice 1942. godine, imale svoju bazu u Beogradu, u Srbiji, ili da su četnici imali bazu u glavnom gradu Hrvatske, u Zagrebu.

Al-Qa’ida njeguje sunitsku selefijsko-vehabijsku ideologiju kakvu njeguje i teroristička organizacija Islamske države, a Irance, šijite, smatraju otpadnicima koje treba istrijebiti. Za Al-Qa’idu, koju je osnovao Saudijac Osama bin Laden, šijiti su gori čak i od kršćana i onaj tko ubije šijita ide u “najljepši dio raja”.

Isto tako, Iranci vode žestok rat protiv Al-Qa’ide i sljedbenika vehabijsko-selefijske ideologije u Jemenu, Iraku i Siriji. Bili smo svjedoci niza terorističkih napada koje su počinili pripadnici Al-Qa’ide protiv šijita u Iraku i Afganistanu pa i u Siriji. Suludo bi bilo i pomisliti da AlQa’ida može imati svoju bazu u Iranu.

Irance bi istrijebili

Vehabizam je pokret u islamu koji je utemeljio krajem 17. i početkom 18. stoljeća Saudijac Muhammed Abdulwahab. U tom je razdoblju napravljena dioba između političkog života muslimana i religijskog, pri kojem religijski život kontroliraju vehabijski izvornici. Vehabizam je politički insceniran podlom namjerom i povezuje se s ekstremnim tumačenjem i terorističkim grupacijama koje se pripisuju islamu. Prema njihovoj ideologiji i tumačenju, oni su Alahovi izabranici i jedino oni idu u raj.

Njihov je zadatak preobratiti sve ljude na svijetu na vehabizam, pa čak prema njihovoj ideologiji i vjerovanju, osobu koja ne želi preobrazbu treba ubiti, a kao najveće neprijatelje i nevjernike smatraju šijite koje što prije treba ili preobratiti ili istrijebiti.

Ono što je zanimljivo jest da je i administracije bivšeg američkog predsjednika Georgea W. Busha Iran povezivala s Al-Qa’idinim napadima 11. rujna 2001. na SAD bez ikakvih dokaza unatoč tome što je većina terorista, njih 15, iz Saudijske Arabije, domovine osnivača Al-Qa’ide, i najvećega neprijatelja Irana, a svi su njegovali vehabijsko-selefijsku ideologiju.