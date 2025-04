Možemo: 'Sve je čisto, uhićenje Mile Kekina je zastrašivanje uoči lokalnih izbora'

Iz Možemo! su u petak ocijenili da je uhićenje Mile Kekina, supruga saborske zastupnice Možemo! Ivane Kekin, “zbog sumnje na poticanje kaznenog djela”, očito tempirana kampanja zastrašivanja uoči lokalnih izbora te u priopćenju ponovili cijeli postupak vezan uz kupnju zemljišta.

- Usred kampanje za predsjedničke izbore na kojima se u ime stranke Možemo! kandidirala Ivana Kekin, u javnost su puštene lažne informacije o navodnim nepravilnostima prilikom kupovine susjednog zemljišta za svrhu formiranja okućnice oko kuće u Momjanu - naveli su iz Možemo u priopćenju.

Podsjetili su da su Mile i Ivana Kekin tada javnosti podastrli svu dokumentaciju vezanu za kupovinu zemljišta kojom su "pokazali da je u toj kupovini sve bilo čisto, što su novinari svojim istraživanjima i potvrdili".

- Današnjim uhićenjem ponovo je potvrđeno sve ono na što smo ukazivali kod izbora Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika i protiv čega su tisuće građana prosvjedovale, a to je da 'HDZ-ov dečko' uhićuje po nalozima stranke koju zastupa - ustvrdili su iz Možemo. - Turudić se miješa u političke procese u korist HDZ-a i ljudi koji ga kontroliraju. To je bila jasna demonstracija HDZ-ovske sile tri sata prije glasanja o povjerenju Turudiću u Hrvatskom saboru. Neće nas zaustaviti ni političke opcije čiji je Turudić instrument niti privatni interesi čiji je on zaštitnik. Upravo smo te privatne interese imali priliku vidjeti u napadima u jeku predsjedničkih izbora i sada uoči lokalnih izbora - naglasili su.

- Koliko god HDZ instrumentalizirao kazneni proces, građani vide o čemu se radi: kada se tijela kaznenog progona daju instrumentalizirati na ovakav način, tada više nema demokratske ni pravne države. Tada više nijedna građanka i građanin u ovoj zemlji nije siguran. Neće nas zaustaviti u razotkrivanju kriminala ni u Zagrebu niti u Hrvatskoj - poručili su iz Možemo.

U priopćenju su naveli i da je kod kupnje zemljišta "sve bilo čisto i u skladu sa zakonom", što su Ivana i Mile Kekin već pokazali i dokazali tijekom predsjedničke kampanje, a što je lako provjeriti i uvidom u službenu dokumentaciju.

- Nakon što su prvo s privatnom osobom tijekom proljeća 2018. u Momjanu dogovorili kupnju čestice na kojoj su već bile ruševna kuća i štalica, po cijeni od 110.000 kuna, a na kojoj su kasnije izgradili kuću za odmor, bračni par Kekin iskazao je interes Gradu Buje za kupovinu zemlje u svrhu formiranja okućnice te se potom javio na javni natječaj Grada Buja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada, objavljen 27. lipnja 2018. Javili su se za kupovinu 358 metara kvadratnih zemljišta nepristupačnog i strmog terena. Cijenu za sve kupce gradskih zemljišta na tom javnom natječaju odredio je sudski vještak kojeg je angažirao Grad Buje. Sve informacije o natječaju i cijeni zemljišta vidljive su u službenom dokumentu Grada Buja. U njemu su navedene cijene za svaku od devet katastarskih čestica zemljišta koje je Grad Buje prodavao. Isti dokument pokazuje i kako je cijena zemljišta kojeg je kupio bračni par Kekin bila jednaka cijeni susjedne čestice, što je dodatni dokaz kako nikakvog pogodovanja u cijeni nije bilo - priopćili su iz Možemo.