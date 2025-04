Detalji slučaja Kekin: Zemljište je platio 25.000 kuna, tvrdilo se da nema pristupnog puta, ispalo je da ima...

Afera u kojoj se glazbenik Mile Kekin našao usred predsjedničke kampanje krajem godine dobila je danas svoj nastavak. U ranim jutarnjim satima uhićen je, a policija mu je napravila pretres stana u kojem živi s obitelji. Akciju su pokrenuli policija i USKOK, a u središtu istražitelja su Jelena Perossa, donedavna pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i upravljanje gradskom imovinom Buja, i njen suprug Damir, kao i Kekin, čija je supruga Ivana Kekin bila kandidatkinja Možemo! za predsjednicu na lanjskim izborima. Još tada su u javnost dospjele indicije koje su pokrenule izvide po kojima je obitelj Kekin 2018. od Grada Buja kupila zemljište u Momjanu po znatno umanjenoj cijeni. Kekin je, naime, već imao zemljište s kućom na lokaciji s malom okućnicom koju je prethodno kupio od privatne osobe, a potom je na natječaju 2018. od Grada otkupio još 358 kvadrata. Riječ je o dvije čestice koje je platio ukupno oko 25.000 kuna.

U fokusu istrage je razlog tako niske cijene koju je odredio procjenitelj, pojasnivši da je vrijednost umanjena zbog niza "nepovoljnih okolnosti", primjerice nagiba terena, nepostojanja pristupnog puta i slično. No, tijekom izvida navodno se ispostavilo da je jedna od čestica koju je Mile Kekin otkupio od Grada imala pristupni put, a preko nje i druga, pa nije bilo toliko razloga za umanjivanje cijene. Navodno je tržišna vrijednost spornog zemljišta trebala biti otprilike trostruka.

Policija i USKOK sumnjaju da je Mile Kekin poticao pročelnicu Jelenu Perossa da mu gradske službe nezakonito umanje cijenu zemljišta u Momjanu, odnosno da je prodaju baš njemu. Slučaj Kekin, naime, tek je dio šire istrage o zlouporabi položaja i ovlasti koji se odnosi na Jelenu Perossa i još nekoliko osoba, a koje se sumnjiči za malverzacije s gradskim zemljištima pri čemu su glavnu riječ, prema sumnjama istražitelja, vodili Jelena Perossa i njezin suprug, a navodnu su prouzročili štetu veću od 400.000 eura. Kada je u pitanju slučaj Kekin, oni su još lani odbacili sve sumnje u kršenje zakona. Naveli su da su se javili na natječaj Grada Buja i kupili zemljište po istoj cijeni po kojoj su se prodavale susjedne čestice na istom natječaju, čime je isključeno bilo kakvo cjenovno pogodovanje. Sve je objavljeno i u imovinskoj kartici Ivane Kekin, kao i iznos kredita kojim su izgradili vilu. Mile Kekin iznio je danas obranu Uskoku, a njegov je odvjetnik Čedo Prodanović kazao kako je u obrani naveo da nikoga nije poticao na bilo kakvo kazneno djelo. Nakon iznošenja obrane Kekin je pušten, a Uskok za njega nije tražio istažni zatvor.

Uskok je o slučaju, pak, objavio da uhićenja i hitne dokazne radnje provode u Zagrebu i na području Istre u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile više kaznenih djela zloporabe položaja i ovlasti te pranja novca. U tom slučaju, neslužbeno doznajemo, Mili Kekinu se stavlja na teret da je oštetio proračun za nešto manje od 7000 eura, odnosno samo za kupnju spornog komada zemljišta kraj vile u Momjanu. Potaknuo je, tvrde istražitelji, ljude iz Općine da ga prodaju baš njemu pa ga sumnjiče za poticanje na zloporabu položaja i ovlasti.

– Još prije pet mjeseci je Fabrizio Vižintin otvoreno i transparentno pozvao i novinare i USKOK u svoj ured i pokazao im sve materijale. Zato je krajnje neobičan tajming da se na dan glasanja o Turudićevu opozivu u Saboru ponovno otvara ova priča. Pozivamo sve institucije da što prije otvoreno i transparentno, kao što je to učinio prije pet mjeseci Fabrizio Vižintin, objave koga za što terete kako se ne bi dovelo nedužne ljude i njihove obitelji u krajnje neugodnu situaciju zbog neosnovanih špekulacija – kazali su iz IDS-a o slučaju u kojem se spominje i načelnik Buja Fabrizio Vižintin. On je, pak poručio da je već odavno svu dokumentaciju o prodaji zemljišta predao istražiteljima te da u tome nema ništa sporno, niti ikakvog pogodovanja ikome.

Bujska podružnica IDS-a na kraju je danas pokrenula postupak suspenzije Jelene Perosse do zaključenja istrage.

Uhićenje se dogodilo točno na dan kada se u Saboru glasovalo o povjerenju glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću, ali i koji dan pred raspisivanje lokalnih izbora. Neobičan tajming prvi je u kontekst s uhićenjem doveo gradonačelnik Zagreba i koordinator stranke Možemo Tomislav Tomašević koji je ubrzo nakon što se vijest o uhićenju Kekina proširila kazao kako "nije slučajno što je uhićen baš danas", ali i da je to "poruka svima koji se usude kritizirati rad glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića".

– To je poruka svima koji se usude komentirati i kritizirati njegov rad, kao i njegovu prošlost. Uvjeren sam da od ovoga nema ništa, ali to će Mile Kekin morati i dokazati. Ovo ne može biti slučajno – kazao je Tomašević. Dodao je i kako uhićenje poziva na pitanje gdje ide ova država te ga je povezao sa događajima iz prosinca kada je u javnost i dospjela priča o kupnji spornog zemljišta. Bilo je to u jeku predsjedničke kampanje, ubrzo nakon što je sam Mile Kekin na društvenim mrežama objavio kako ga je na kavu pozvao Nikica Jelavić, ali "ne mafijaš, nego nogometaš". Danima je trajalo prepucavanje preko medija tko je zapravo koga zvao, tko koga zna, a Jelavić i Anto Nobilo kojeg je Jelavić uzeo za odvjetnika i koji je u Jelavićevo ime protiv Kekinovih podigao i dužbu za povredu ugleda i časti, držali su konferencije za medije na tu temu, da bi na kraju u fokus isplivala i priča o potencijalno sumnjivoj kupnji spornog zemljišta zbog kojega je Kekin i uhićen.

– Pazite, tu izlaze likovi poput Nobila, koji žele raditi niz nebodera uz Savu... Izlazili su i u vrijeme predsjedničke kampanje. To su snage koje i dalje žele pljačkati građane, ali neće nas zaustaviti – kazao je Tomašević. Nije prošli ni pola dana od te izjave zagrebačkog gradonačelnika, a novinari 24 sata su objavili da su započeli i pretresi i u tvrtki "Eurolex zaštita" koja se spominje u aferi Hipodrom, a koju je Anto Nobilo pak prijavio prije tjedan dana. Riječ je o tvrtki koja je navodno Gradu Zagrebu izdavala fiktivne račune za zaštitarske usluge na Hipodromu, čime je navodno oštećen proračun grada za dva milijuna eura. Tomašević je neki dan komentirajući aferu Hipodrom također napao Nobila tvrdeći kako je jedan od osnivača tvrtke koji su vlasnici zemljišta uz Savu, da tamo želi graditi nebodera što mu on ne dozvoljava. Za konkretna pitanja vezana za zaštitarske usluge kazao je kako se dokumentacija prikuplja i da će odgovoriti kada sve dobije.

Inače, da nije slučajno da je Kekin uhićen u vrijeme pretkampanje za lokalne izbore i tri sata prije nego što će saborski zastupnici glasati o povjerenju o njemu, tvrdila je i zastupnica Možemo Sandra Benčić.

– To pokazuje još jednu stvar, da ne nama, nego građanima ove zemlje, želi poručiti da će one koji se hvataju u koštac s korupcijom uhititi. Ali, nećemo se dati zastrašiti, nastavit ćemo se boriti protiv interesa koje brani. Nećemo stati hvatati se u koštac s kriminalnom u Zagrebu ili na nacionalnoj razini – kazala je Benčić. čija je stranka poslala i priopćenje u kojem su ustvrdili kako se Turudić miješa u političke procese u korist HDZ-ai ljudi koji ga kontroliraju.

Slučaj je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je kazao kako DORH i policija rade svoj posao i kreću u realizaciju kada skupe dovoljno dokaza, poručivši kako se ne priča o tajmingu kada su u pitanju članovi HDZ-a. Za Tomaševićeve tvrdnje da Kekinova kaznena odgovornost ne postoji Božinović je uzvratio kako to on zna, a on ne.

– Što će s izjavom ako se pokaže nešto drugo? Ti ljudi – DORH, policija – rade svoj posao. Rade po logici da kad misle da su skupili dovoljan supstrat dokaza, kreću u realizaciju, to je logika njihova postupanja – kazao je Božinović. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je pak "kako cijela hrvatska javnost ima priliku gledati utakmicu u kojoj jedna strana, a jasno je da mislim na HDZ, pokušava pobijediti tako da sudac igra za njih".

– Zato pozivam građane da na lokalnim izborima jasno poruče što misle o takvoj HDZ-ovoj igri – kazao je lider SDP-a, stranke na čiju se inicijativu u Saboru i glasalo o povjerenju glavnom državnom odjetniku Ivanu Turudiću i koji, očekivano, nije prošao. Za zaključak kojim bi se Vladu zadužilo da u roku od 30 dana pokrene postupak Turudićeva razrješenja, a koji je odbijen, glasao je 51 zastupnik, što znači da SDP nije pridobio ni sve oporbene zastupnike. Na glasovanju se nisu pojavili, zanimljivo, ni IDS-ovci, iako je ta stranka uoči glasovanja govorila kako će biti za SDP-ov zahtjev.

– U saborskoj raspravi u srijedu saborski zastupnik i predsjednik IDS-a Dalibor Paus jasno je poručio da IDS podržava opoziv glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Saborski zastupnici IDS-a bili su u vrijeme glasanja na ranije dogovorenim terenskim aktivnostima u Istri, među kojima je bilo i službeno otvaranje sajma Agroterra Istra, na koje su bili pozvani u svojstvu saborskih zastupnika. Osim toga, bili su i na potpisivanju predizborne koalicije IDS-a s istarskim HSU-om i HSLS-om za predstojeće lokalne izbore na županijskoj razini – poručili su iz IDS-a.

