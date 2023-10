Je li i Split u opasnosti od opasnih krvopija? Stručnjak: Turističke destinacije su osobito izložene

Uoči priprema za Olimpijske igre, Parižani posljednjih tjedana u velikom su strahu od stjenica koje su se rapidno razmnožile po gradu i stvorile velike probleme u javnom gradskom prijevozu. S obzirom na način njihovog prenošenja građani muku muče s njima i u domovima, a direktor službe sanitarne zaštite, zaštite bilja i veterine u 'Cianu' Hrvoje Grgić objasnio je što napravi u slučaju najezde.

- Stjenice ne skaču i ne lete, one se kreću uz pomoć tri para nogu, a najčešće se prenose putem putničke prtljage, po avionima, vlakovima i javnom prijevozu. Zaista stvaraju probleme putnicima, a i turističkim destinacijama jer ih se, nakon što se pojave, jako teško riješiti - ispričao je za Slobodnu Dalmaciju.

- Riječ je o insektu čije odrasle jedinke sežu od pet do sedam milimetara, nisu nevidljive. Osim toga, ostavljaju izmet, odnosno probavljenu krv i jajašca. Aktivne su samo noću ili pred zoru, kad su ljudi u dubokom snu, što im omogućava da iskoriste svoje žrtve dok su one potpuno nesvjesne. Činjenica je da su turističke zemlje osobito izložene ovim nametnicima, ali zasad nismo primijetili da je veći broj stjenica, odnosno dojava građana, u odnosu na prijašnje godine - dodao je u slučaju Splita, a ključ svega je, napominje Grgić, držati se mjera za sprječavanje širenja infestacije.

⚡️On high-speed trains in France, more and more passengers are complaining about bedbugs.



The main complaints come from the Paris-Lille and Paris-Nice directions 😂 pic.twitter.com/JA9q1Caee0