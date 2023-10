Popularni europski grad ima najezdu krvopija, ljudi su u strahu: 'Nitko nije siguran'

Paris, glavni grad Francuske, već je neko vrijeme na udaru ogromnih količina stjenica u javnim gradskim prijevozima, što je izazvalo i velike rasprave među političarima uslijed predstojećih Olimpijskih igara. Putnici su objavili snimke koje navodno prikazuju pariški metro koji je prepun ovih krvopija, a brojni se sada i boje sjediti te radije stoje za vrijeme vožnje.

Zbog najezde stjenica ministar prometa Clément Beaune objavio je kako će idućeg tjedna sazvati sastanak s prijevoznicima javnog prijevoza kako bi se uvele mjere koje bi riješile taj problem i ''umiriti i zaštititi putnike'', prenosi The Guardian.

⚡️On high-speed trains in France, more and more passengers are complaining about bedbugs.



The main complaints come from the Paris-Lille and Paris-Nice directions 😂 pic.twitter.com/JA9q1Caee0