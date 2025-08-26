Treći slučaj danas: Motociklist poginuo u prometnoj nesreći kod Slanog

U sudaru osobnog vozila i motocikla, koji se u utorak oko 18,50 dogodio na Jadranskoj magistrali kod mjesta Slano u Dubrovačkom primorju, smrtno je stradao motociklist. Prema informacijama policije osobno vozilo bilo je stranih registarskih oznaka, a motocikl dubrovačkih registarskih oznaka. Detalji nesreće bit će poznati nakon očevida.
