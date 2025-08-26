Treći slučaj danas: Motociklist poginuo u prometnoj nesreći kod Slanog

MLADIĆ (18) OSUĐEN ZBOG RAZBOJSTVA I TEŠKE OZLIJEDE

Preko Grindra im se predstavio kao Lea, namamio ih pa ih s još dvije osobe pretukao rukama, nogama i metalnim šipkama

Napadnuti Indijac u nekom trenutku pokušao je pobjeći, no pao je na tlo pa su ga napadači nastavili udarati rukama i nogama, pri čemu su ga teško ozlijedili jer su mu slomili nos te je imao krvne podljeve po cijeloj glavi.