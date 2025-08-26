Naši Portali
KOD POŽEGE

Još jedna smrt na cesti: Mladić (21) sletio s motorom i poginuo

Teška prometna nesreća kod Sinja,poginuo mladi motociklist
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji list
26.08.2025.
u 20:38

Smrtno stradao 21-godišnji vozač, slijedi očevid.

U utorak 26. kolovoza 2025. u 19.21 sati, Operativno komunikacijski centar PU požeško-slavonske je zaprimio dojavu da je u mjestu Eminovci u Vukovarskoj ulici došlo do slijetanja motocikla. U prometnoj nesreći smrtno je stradao vozač starosti 21 godinu. Slijedi očevid i daljnje utvrđivanje svih okolnosti navedene prometne nesreće.

mladi vozač prometna nesreća Motocikl eminovci

Avatar rubinet
rubinet
20:50 26.08.2025.

Žao mi mladića koji je sletio motorom.

