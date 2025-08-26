Još jedna smrt na cesti: Mladić (21) sletio s motorom i poginuo

U utorak 26. kolovoza 2025. u 19.21 sati, Operativno komunikacijski centar PU požeško-slavonske je zaprimio dojavu da je u mjestu Eminovci u Vukovarskoj ulici došlo do slijetanja motocikla. U prometnoj nesreći smrtno je stradao vozač starosti 21 godinu. Slijedi očevid i daljnje utvrđivanje svih okolnosti navedene prometne nesreće.