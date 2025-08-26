Tragična nesreća kod Osijeka: Motociklist (31) poginuo na nadvožnjaku

Motociklist (31) poginuo je u utorak oko 17.20 sati u teškoj prometnoj nesreći na D-34 u Petrijevcima, izvijestila je osječka policija. Nesreća se dogodila na nadvožnjaku Petrijevci kada je motociklist sletio s ceste i preminuo na mjestu događaja. Policija provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok nesreće.
