Tragična nesreća kod Osijeka: Motociklist (31) poginuo na nadvožnjaku

Motociklist (31) poginuo je u utorak oko 17.20 sati u teškoj prometnoj nesreći na D-34 u Petrijevcima, izvijestila je osječka policija. Nesreća se dogodila na nadvožnjaku Petrijevci kada je motociklist sletio s ceste i preminuo na mjestu događaja. Policija provodi očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok nesreće.