Most u saborsku proceduru šalje sedam zakonskih prijedloga uz poruku - otpis, a ne odgoda

Kako bi se što snažnije suzbile negativne ekonomske posljedice zbog epidemije koronavirusom Most je danas na konferenciji za medije, održanoj u 15 sati ispred zgrade Sabora na Markovi trgu, predstavio sedam nužnih gospodarskih mjera pretočenih u zakonske prijedloge koji se upućuju u saborsku proceduru. O tih sedam zakonskih prijedloga za borbu protiv gospodarskih posljedica krize govorili su predsjednik Mosta Božo Petrov te voditelj Mostovog Savjeta za gospodarstvo Mislav Kraljević. Most zapravo u saborsku proceduru šalje zakonske prijedloge koji obuhvaćaju sve one gospodarske mjere koje je stranka iznijela još 13.ožujka.

- I tada i danas jasno smo rekli ključnu poruku - otpis, a ne odgoda. Vlada je tada zagovarala odgodu, a danas, koliko vidim, prihvaća Mostov prijedlog o otpisu obveza, a ne odgodi. Most je prvi govorio i da Vlada malim i mikro poduzetnicima treba omogućiti bespovratna sredstva, a ne samo jeftino kreditiranje. To je sljedeće što bi Vlada trebala prihvatiti. Most nije tražio samo ad-hoc rješenja za ovu situaciju, već je imao u vidu da ona prijeti dugotrajnom i teškom gospodarskom krizom, što može biti poticaj da promislimo koja je rješenja moguće trajno primijeniti. I to, prije svega, u poreznoj legislativi kako bismo mogli implementirati stvarna porezna rasterećenja za poduzetnike i građane. Među zakonskim prijedlozima ističem prijedlog izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona. Iako je predložena mjera privremena, Most predlaže otpis svih obveza dospjelih u vrijeme posebnih okolnosti, kao i u razdoblju od 90 dana nakon prestanka posebnih okolnosti, definiranih zakonskim propisima proteklog tjedna. Smatramo da je ovaj zakon nužno žurno promijeniti i tražit ćemo potporu ostalih stranaka da bi se ovaj prijedlog žurno našao na dnevnom redu Sabora i bio što prije usvojen - istaknuo je Petrov.

Kraljević je pak kazao da se drugi prijedlog zakonskih promjena odnosi na promjene Zakona o porezu na dobit, gdje Most predlaže ukidanje plaćanja predujma poreza na dobit, kao i vraćanje olakšice za reinvestiranu dobit u porezni sustav.

- Ovim izmjenama želimo pozitivno utjecati na likvidnost poreznih obveznika čime bismo im olakšali poslovanje u budućnosti. Želimo novelirati i zakonske odredbe koje se tiču poreza na dohodak, tako da i obrtnike rasteretimo od obveze plaćanja akontacije poreza. Predlažemo i ukidanje poreza na dividende i udjele u dobiti koji posebno i nepravedno opterećuju male i srednje poduzetnike, jer ih sadašnje odredbe dovode u situaciju u kojoj plaćaju i porez na dobit i porez na dohodak. Od privremenih mjera ističemo onu po kojoj se u 2020. ne bi plaćao paušalni porez na dohodak za iznajmljivače u turizmu. Razmatramo i mogućnosti osnaživanja rada preko paušalnih obrta, nasuprot namjerama trenutne Vlade o nametanju dodatnih restrikcija u ovom području - pojasnio je Kraljević.