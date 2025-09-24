Moskva žestoko uzvratila Trumpu nakon njegovog zaokreta: 'Mi smo medvjedi'

Napetost između Bijele kuće i Kremlja eskalirala je nakon što je američki predsjednik Donald Trump nazvao rusku vojsku "papirnatim tigrom". Kremlj je brzo uzvratio, odbacujući Trumpovu izjavu i ističući da Rusija nije "tigar, već medvjed – a ne postoje papirnati medvjedi", prema riječima glasnogovornika Vladimira Putina, Dmitrija Peskova. Trump je nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, na svojoj platformi Truth Social izjavio da je Rusija "papirnati tigar" čija vojska nije ispunila očekivanja u ratu u Ukrajini, koji traje više od tri i pol godine.

Naglasio je da Ukrajina, uz podršku NATO-a i EU-a, ima priliku "povratiti svoju teritoriju u originalnom obliku" te da Rusija suočava ekonomske poteškoće zbog sankcija. Trump je također kritiziran od strane Kremlja da kao "biznismen" koji pokušava prisiliti svijet na kupovinu američke nafte i plina po višim cijenama. Dmitrij Peskov, u intervjuu za državnu novinsku agenciju TASS i RBC radio, odbacio je Trumpove tvrdnje, ističući snagu ruske vojske i stabilnost ekonomije unatoč zapadnim sankcijama. "Rusija se povezuje s medvjedom, simbolom snage i otpornosti. Papirnati medvjedi ne postoje", rekao je Peskov, dodajući da ruske snage napreduju na bojištu.

Unatoč oštroj retorici, Kremlj je ostavio prostor za dijalog. Peskov je pohvalio Trumpovu želju za okončanjem rata u Ukrajini, naglašavajući da bi telefonski razgovor između Putina i Trumpa mogao biti organiziran vrlo brzo, prema izvješću RIA Novosti. Ovo ukazuje na pokušaj Moskve da zadrži Trumpa kao potencijalnog partnera u pregovorima, posebno tijekom njegovog drugog mandata koji je obilježen fokusom na okončanje sukoba. Trumpovi komentari označavaju promjenu u odnosu na njegove ranije prijedloge da Ukrajina ustupi teritorije kako bi se postigao mir. Ova eskalacija dolazi u trenutku kada Bijela kuća i Moskva pokušavaju uskladiti svoje interese u vezi s ukrajinskim sukobom. Dok Trump inzistira na jačanju ukrajinske pozicije uz podršku NATO-a, Kremlj naglašava svoju vojnu i gospodarsku otpornost.