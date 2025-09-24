Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
EKSPRESAN ODGOVOR

Moskva žestoko uzvratila Trumpu nakon njegovog zaokreta: 'Mi smo medvjedi'

Putin
Foto: Reuters/PIXSELL
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
24.09.2025.
u 10:56

Dmitrij Peskov, u intervjuu za državnu novinsku agenciju TASS i RBC radio, odbacio je Trumpove tvrdnje, ističući snagu ruske vojske i stabilnost ekonomije unatoč zapadnim sankcijama.

Napetost između Bijele kuće i Kremlja eskalirala je nakon što je američki predsjednik Donald Trump nazvao rusku vojsku "papirnatim tigrom".  Kremlj je brzo uzvratio, odbacujući Trumpovu izjavu i ističući da Rusija nije "tigar, već medvjed – a ne postoje papirnati medvjedi", prema riječima glasnogovornika Vladimira Putina, Dmitrija Peskova. Trump je nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, na svojoj platformi Truth Social izjavio da je Rusija "papirnati tigar" čija vojska nije ispunila očekivanja u ratu u Ukrajini, koji traje više od tri i pol godine.

Naglasio je da Ukrajina, uz podršku NATO-a i EU-a, ima priliku "povratiti svoju teritoriju u originalnom obliku" te da Rusija suočava ekonomske poteškoće zbog sankcija. Trump je također kritiziran od strane Kremlja da kao "biznismen" koji pokušava prisiliti svijet na kupovinu američke nafte i plina po višim cijenama. Dmitrij Peskov, u intervjuu za državnu novinsku agenciju TASS i RBC radio, odbacio je Trumpove tvrdnje, ističući snagu ruske vojske i stabilnost ekonomije unatoč zapadnim sankcijama. "Rusija se povezuje s medvjedom, simbolom snage i otpornosti. Papirnati medvjedi ne postoje", rekao je Peskov, dodajući da ruske snage napreduju na bojištu.

Unatoč oštroj retorici, Kremlj je ostavio prostor za dijalog. Peskov je pohvalio Trumpovu želju za okončanjem rata u Ukrajini, naglašavajući da bi telefonski razgovor između Putina i Trumpa mogao biti organiziran vrlo brzo, prema izvješću RIA Novosti. Ovo ukazuje na pokušaj Moskve da zadrži Trumpa kao potencijalnog partnera u pregovorima, posebno tijekom njegovog drugog mandata koji je obilježen fokusom na okončanje sukoba. Trumpovi komentari označavaju promjenu u odnosu na njegove ranije prijedloge da Ukrajina ustupi teritorije kako bi se postigao mir. Ova eskalacija dolazi u trenutku kada Bijela kuća i Moskva pokušavaju uskladiti svoje interese u vezi s ukrajinskim sukobom. Dok Trump inzistira na jačanju ukrajinske pozicije uz podršku NATO-a, Kremlj naglašava svoju vojnu i gospodarsku otpornost.
Ključne riječi
Rusija Vladimir Putin Kremlj Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još