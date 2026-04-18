TOČAN BROJ ŽRTAVA SE UTVRĐUJE

Kaos u Kijevu: Najmanje petero mrtvih, napadač s automatskim oružjem zabarakadirao se u trgovini

Ružica Aščić/Hina
18.04.2026.
u 19:00

Glavni tužitelj Ruslan Kravčenko izjavio je u priopćenju za javnost da je osumnjičenik 58-godišnji muškarac rođen u Moskvi

Ukrajinska policija ubila je muškarca koji je otvorio vatru u jednoj stambenoj četvrti u Kijevu i zabarikadirao se u trgovini u subotu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko, a prenose novinske agencije. "Do sada je potvrđena smrt petero ljudi", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na X-u, dodajući da su "četiri taoca spašena".

Klimenko je rekao da se još utvrđuje koji je točan broj žrtava. Gradonačelnik Vitalij Kličko, koji je ranije rekao da je osumnjičeni ubio dvije osobe, rekao je da je i u trgovini bilo ubijenih. "Napadač u Kijevu je likvidiran tijekom uhićenja", rekao je Klimenko na Telegramu. "Specijalne snage nacionalne policije upale su u trgovinu u kojoj se nalazio napadač. Uzeo je ljude za taoce te je pucao u policajca tijekom privođenja. Prije toga, pregovarači su pokušali stupiti u kontakt s njim."

Kličko je rekao da je 15 osoba ozlijeđeno a najmanje 10 hospitalizirano. Glavni tužitelj Ruslan Kravčenko izjavio je u priopćenju za javnost da je osumnjičenik "58-godišnji muškarac rođen u Moskvi", javlja AFP. Po njegovim riječima, četiri osobe su ubijene na ulici a jedna u supermarketu. "Prema preliminarnim informacijama, koristio je automatsko oružje", rekao je. 
Ključne riječi
taoci pucnjava Kijev

Avatar Dragovoljac
Dragovoljac
20:02 18.04.2026.

Bilo je davno vrijeme

Avatar Striborski
Striborski
19:35 18.04.2026.

58 godina, nasilno mobiliziran za flajšmašinu na istoku ... čudite se?

Avatar Behemot
Behemot
19:17 18.04.2026.

Cionistička vojna hunta i diktator Zelenski prisni prijatelj Plenkovića nastavljaju sve brutalnije kidnapirati Ukrajince.

San Francisco
Video sadržaj
GRAD U PAKLU

Potres je bio tek početak pakla koji je San Francisco izbrisao s lica zemlje – od 'požara šunke i jaja' do vatrene apokalipse

Na današnji dan, 18. travnja 1906., Kaliforniju je zadesila najsmrtonosnija prirodna katastrofa u povijesti. Ujutro, u 5 sati i 12 minuta, obalu sjeverne Kalifornije pogodio je razoran potres magnitude 7,9. Snažno podrhtavanje uzrokovalo je golemu štetu, no bio je to samo uvod u pakao vatrene stihije koja je uništila više od 80 posto San Francisca i odnijela četiri tisuće ljudskih života

