Ukrajinski ministar: Više od 400.000 ljudi taoci u Mariupolju, nedostaje lijekova i hrane za bebe

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba pozvao je svijet na djelovanje te upozorio na tešku situaciju u Mariupolju, gradu pod ruskom opsadom na jugoistoku Ukrajine. Tamo je, kako navodi na Twitteru, zatočeno više od 400.000 ljudi, a granatiranja ne prestaju.

- Rusija i dalje kao taoce drži više od 400.000 ljudi u Mariupolju, blokira humanitarnu pomoć i evakuaciju. Nastavlja se neselektivno granatiranje. Gotovo 3.000 novorođenih beba nema dovoljno lijekova i hrane. Pozivam svijet da djeluje! Prisilite Rusiju da zaustavi svoj barbarski rat protiv civila i beba! - poručio je.

Russia continues holding hostage over 400.000 people in Mariupol, blocks humanitarian aid and evacuation. Indiscriminate shelling continues. Almost 3.000 newborn babies lack medicine and food. I urge the world to act! Force Russia to stop its barbaric war on civilians and babies!