Poznata dječja hrana povučena s polica autrijskih trgovina: 'Konzumacija je opasna po život, izbjegavajte kupnju'

Cijela linija dječje hrane proizvođača HiPP povlači se s polica više od 1.000 trgovina lanca SPAR u Austriji, zbog ozbiljnih sigurnosnih sumnji, objavljeno je u subotu. U službenom priopćenju proizvođač je upozorio da se ‘ne može isključiti mogućnost da je u proizvod unesena opasna tvar’, pritom navodeći kako postoji sumnja da su staklenke proizvoda ‘HiPP povrće - mrkva s krumpirom’ mogle biti predmet manipulacije.

Dodatno je naglašeno da bi ‘konzumacija sadržaja iz tih staklenki mogla biti opasna po život’, što je bio ključni razlog za hitno povlačenje proizvoda iz prodaje. Prema informacijama koje je za Reuters dao glasnogovornik SPAR-a, riječ je o preventivnoj mjeri koja obuhvaća oko 1.500 trgovina u Austriji, dok poslovnice u drugim državama nisu pogođene ovom odlukom.

Istodobno, iz HiPP-a ističu kako je riječ o izvanrednoj situaciji uzrokovanoj vanjskim čimbenicima. ‘Prema trenutačnim saznanjima, ova ozbiljna situacija rezultat je vanjske kriminalne intervencije koja pogađa distribucijski kanal SPAR-a u Austriji’, poručio je glasnogovornik tvrtke, dodajući da proizvodnja i sustavi kontrole kvalitete ostaju nepromijenjeni.

Kupcima je upućen jasan apel da ne konzumiraju proizvode kupljene u austrijskim SPAR trgovinama, uz napomenu da će za vraćene artikle dobiti puni povrat novca. U međuvremenu, policija u pokrajini Gradišće pokrenula je istragu te pozvala građane da dostave sve korisne informacije koje bi mogle pomoći u razjašnjavanju slučaja. Nadležne službe zasad nisu dodatno komentirale situaciju. Slučaj je izazvao veliku pozornost javnosti, a nadležne institucije nastavljaju s utvrđivanjem svih okolnosti potencijalne kontaminacije proizvoda u distribucijskom lancu.