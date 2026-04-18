SVE MANJE SE CIJEPI

Američki liječnici upozoravaju na smrtonosnu bakterijsku bolest: Može biti kobna za malu djecu

Measles vaccination drive in Ciudad Juarez
Foto: Carlos Sanchez/REUTERS/Ilustracija
Dora Taslak
18.04.2026.
u 16:17

Hib može uzrokovati nekoliko različitih vrsta infekcija, uglavnom kod djece mlađe od pet godina, ali ponekad i kod odraslih

Liječnici u SAD-u zabrinuti su zbog mogućeg šireg povratka Hib-a (Haemophilus influenzae tipa b), bakterijske infekcije koja može biti kobna za dojenčad i malu djecu. Prije nego što je cjepivo bilo dostupno, svake bi godine oboljelo oko 20.000 djece, a više od polovice s teškom infekcijom bilo je mlađe od godine dana. Stručnjake brine to što sada stope cijepljenja u SAD-u padaju, piše Live Now Fox.

Prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), Hib može uzrokovati nekoliko različitih vrsta infekcija, uglavnom kod djece mlađe od pet godina, ali ponekad i kod odraslih. Infekcije mogu biti blage, poput upale uha ili bronhitisa, ali i teške - uključujući sepsu, meningitis, upalu pluća i začepljenje dišnih putova.

"Dojenčad sa sepsom i meningitisom uzrokovanim Hib-om može se jako brzo razboljeti i umrijeti prije nego što se bolest uopće dijagnosticira", kazala je dr. Kimberly Collins, profesorica obiteljske medicine na Sveučilištu Washington. CDC procjenjuje da sada u SAD-u ima manje od 50 infekcija godišnje. No, kao razlog za zabrinutost ističu se nedavni slučajevi te opći pad cijepljenja.

Dr. Paul Offit rekao je da su pedijatri u Panama Cityju lani u razdoblju od šest mjeseci liječili dva slučaja Hib infekcije - četveromjesečna beba je umrla, a dvogodišnje dijete bilo je u komi. Prema podacima CDC-a do 21. ožujka, ove je godine u SAD-u prijavljeno osam slučajeva Hib infekcije - dva u Ohiju, dva u New Yorku te po jedan u Kansasu, Sjevernoj Karolini i Tennesseeju.
hib cjepivo SAD bolest

