Zapadne kompanije bježe iz Rusije: Odlazak jedne od njih natjerao je Ruse da čekaju u redu

Brojne zemlje Zapada su uvele sankcije protiv Rusije nakon što je pokrenula invaziju Ukrajine. I dok se sukobi svakodnevno nastavljaju, a ukrajinski gradovi trpe strahovita uništenja neka od najsnažnija imena svjetskog gospodarstva objavila su kako prestaju s radom u Rusiji.

Kompanije poput Microsofta, Applea, BP-a, luksuzni brendovi poput Chanela, Louis Vuittona i Guccija su prestale s radom u Rusiji zbog početka rata. Njima su se pak pridružili u utorak i neke druge multinacionalne kompanije, a odlazak jedne od njih se pokazao i više nego simboličnim, a bome i bolan za obične Ruse.

McDonald's je objavio da privremeno zatvara sve svoje restorane, međutim nastavit će plaćati svih svojih 62 tisuće zaposlenika.

Zatvaranje McDonald's restorane ima i znatan udarac jer je otvoren u Moskvi 1990. godine nakon pada Sovjetskog saveza i predstavlja simbol američkog kapitalizma.

FOTO ARHIV (Reuters/PIXSELL): Ovako je to bilo u Rusiji 31. siječnja 1990. prilikom otvaranja tada prvog McDonalds restorana u Moskvi

Foto: Reuters/Pixsell

Naravno, nužno je napomenuti kako upravo brojne kompanije kad gledaju u kojem smjeru ići ugledaju se na McDonalds'S zbog čega je taj potez šalje dodatnu poruku.

- Nemoguće je predvidjeti kad ćemo ponovo otvoriti restorane u Rusiji - rekao je izvršni direktor Chris Kempczinski.

Objava je ponukala mnoge Ruse da čekaju u redu ispred lokalnog restorana McDonald's kako bi pojeli omiljeni sendvič ili krumpiriće, jer nitko ne zna kad će ponovo moći.

In #Russia, people lined up at McDonalds pic.twitter.com/TQtsxndibi