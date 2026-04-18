U Hormuškom tjesnacu vlada veliki kaos oko toga tko može proći tom važnom pomorskom rutom. Uslijed kontradiktornih izjava Irana i SAD- a, brodovi su počeli sami isticati nacionalnu pripadnost svoje posade ili svoga tereta.
Sve to čine kako bi očito udovoljili iranskim zahtjevima koji su i ranije puštali određene brodove i teret. Tako su sada, na Marine Trafficu, vidljive oznake "indijska posada", "kineski vlasnik i posada", a sve kako bi ih, možda, Iranci pustili kroz tjesnac. U svakom slučaju, dokaz je to nesigurnosti koja i dalje vlada na tom području.
Marine Traffic je vodeći svjetski internetski portal i aplikacija za praćenje brodova u stvarnom vremenu. Putem AIS sustava (automatski identifikacijski sustav), prikazuje pozicije, rute i detalje o plovilima širom svijeta, slično kao Flightradar24 za avione.
Podjsetimo, dva broda pod indijskom zastavom koja su prevozila sirovu naftu napadnuta su u subotu prilikom pokušaja prolaska Hormuškim tjesnacem, potvrdilo je indijsko ministarstvo vanjskih poslova. Iranski veleposlanik u New Delhiju Mohamad Fathali pozvan je na sastanak s indijskim ministrom vanjskih poslova Vikramom Misrijem. Na sastanku je Misri izrazio duboku zabrinutost Indije zbog pucnjave u Hormuškom tjesnacu u kojoj su sudjelovala dva broda pod indijskom zastavom.
Teheran je u subotu objavio da povlači svoju odluku o ponovnom otvaranju tjesnaca, navodeći kao razlog nastavak američke blokade njegovih luka. Izvori iz brodarske industrije su objavili da su brodovi koji su pokušali prijeći Hormuški tjesnac primili radijsku poruku od iranske mornarice da im nije dopušten prolaz, a dva plovila su izvijestila da su pogođena vatrenim oružjem. Incidenti su se dogodili u vodama između otoka Kešma i Larka. Brodovi su se vratili, rekli su izvori.
Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) priopćila je da je primila prijavu o incidentu 20 nautičkih milja sjeveroistočno od Omana. Kapetan tankera rekao je da su mu se približile dvije topovnjače Iranske revolucionarne garde i počele pucati na brod. Tanker i njegova posada su sigurni.
Kontejnerski brod također je pogođen vatrenim oružjem, rekao je izvor iz pomorske sigurnosti. Neka plovila su navela da je iranska mornarica emitirala VHF poruku u kojoj se navodi da je Hormuški tjesnac ponovno zatvoren. "Pažnja svim brodovima, s obzirom na neuspjeh američke vlade da ispuni svoje obveze u pregovorima, Iran proglašava Hormuški tjesnac ponovno potpuno zatvorenim. Nijednom plovilu bilo koje vrste ili nacionalnosti nije dopušten prolaz kroz Hormuški tjesnac", navodi se u radijskoj poruci.
Otkako su Sjedinjene Države nametnule blokadu iranskim lukama i obalnim područjima, 23 broda su poslušala naredbe američkih snaga da se vrate prema Iranu, objavila je američka vojska u subotu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je u subotu da ne dopušta da mu iranska blokada Hormuškog tjesnaca nabija pritisak. Teheran se tako ponaša već godinama, "ne mogu nas ucjenjivati", rekao je predsjednik novinarima u Bijeloj kući. No, naglasio je da dvije strane još uvijek pregovaraju. "Razgovaramo s njima i, znate, zauzimamo čvrst stav", rekao je, dodajući da "ćemo imati neke informacije do kraja dana".
„Neće biti problema s opskrbom naftom jer nafte ima. Jedino pitanje bit će njezina cijena“, rekao je Štern. Potražnja za američkom naftom je ogromna. Trumpova administracija jučer je izdala novo tromjesečno izuzeće od sankcija koje privremeno dopušta Americi kupnju sankcioniranee ruske nafte i naftnih derivata na moru, nakon što je prethodno izuzeće isteklo 11. travnja. Omogućavanjem kupnje velikih količina sirove nafte koje su prethodno bile obuhvaćene američkim ograničenjima, američka administracija nastoji povećati ponudu na svjetskom tržištu i ublažiti pritisak na cijene. Dok je Hormuz zatvoren, „Putinova nafta“ je dobra za Trumpa: SAD su odobrile kupnju (i preprodaju) ruske nafte na 3 mjeseca. Trump je zapravo (p)ostao najveći trgovac ruskom naftom na svijetu.