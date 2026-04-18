Nanosi mu najveću političku štetu: Trump je podcijenio moć Lava XIV.

Hajde to što se svađa s Emanuelom Macronom, Kierom Starmerom ili Pedrom Sanchezom, no ovoga puta namjerio se na čovjeka koji bi mu mogao nanijeti više političke štete od Macrona, Starmera, Sancheza i svih lidera koje je posljednjih mjeseci izvrijeđao zajedno. Dirnuo je u Lava XIV., papu koji stoji na čelu Katoličke crkve koja broji oko 1,4 milijarde vjernika.



Prozivanje pape američkom predsjedniku Donaldu Trumpu počeli su zamjerati i najveći obožavatelji, poput talijanske premijerke Giorgie Meloni koja je kritike koje je Trump uputio Svetom ocu ocijenila neprihvatljivim. Trump je prije ukrcavanja na helikopter Marine One novinarima rekao kako "papa kaže da Iran može imati nuklearno oružje".