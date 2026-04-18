RAT SVJETOVA

Nanosi mu najveću političku štetu: Trump je podcijenio moć Lava XIV.

Autor
Ivica Beti
18.04.2026.
u 16:29

Trumpova politika sve više slijedi logiku uvjetnog suvereniteta, priznanje se dodjeljuje samo onima koji se politički pokoravaju, ističe Görlac

Hajde to što se svađa s Emanuelom Macronom, Kierom Starmerom ili Pedrom Sanchezom, no ovoga puta namjerio se na čovjeka koji bi mu mogao nanijeti više političke štete od Macrona, Starmera, Sancheza i svih lidera koje je posljednjih mjeseci izvrijeđao zajedno. Dirnuo je u Lava XIV., papu koji stoji na čelu Katoličke crkve koja broji oko 1,4 milijarde vjernika.

Prozivanje pape američkom predsjedniku Donaldu Trumpu počeli su zamjerati i najveći obožavatelji, poput talijanske premijerke Giorgie Meloni koja je kritike koje je Trump uputio Svetom ocu ocijenila neprihvatljivim. Trump je prije ukrcavanja na helikopter Marine One novinarima rekao kako "papa kaže da Iran može imati nuklearno oružje".

sukob Trump papa Lav XIV.

NA
NANO
17:03 18.04.2026.

Trunp je obečao Iranskom narodu smjeniti tamošnji režim, moglo bi prije doći do smjene režima u USD nego u Iranu.

KA
Karok
17:56 18.04.2026.

U jednom trenutku je spomenuo da ga je on postavio. Naravno da i Vatikan ima duboku državu.

Avatar StarryMessenger
StarryMessenger
17:28 18.04.2026.

Koristiti se lažima protiv čovjeka kojemu je "u opisu posla" borba protiv Oca laži, pokazuje koliko je Trump ishlapio

