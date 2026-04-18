Iranska 'flota komaraca' i dalje predstavlja glavnu prijetnju u Hormuškom tjesnacu: 'Nikada niste sigurni što smjeraju'

Iranski ratni brodovi potopljeni u američkim i izraelskim napadima rasuti su po lukama uz obalu Perzijskog zaljeva, no u sjeni i dalje djeluje tzv. 'flota komaraca' - skupina malih, brzih i okretnih plovila Iranske revolucionarne garde. Ta plovila, zajedno s projektilima i dronovima koje mogu lansirati s mora ili skrivenih kopnenih položaja, i dalje predstavljaju glavnu prijetnju plovidbi kroz Hormuški tjesnac, javlja The New York Times.

Iran je ranije najavio zatvaranje tjesnaca do primirja u Libanonu, a nakon proturječnih izjava dužnosnika vojska je objavila da se stanje ‘vratilo u prijašnje okvire’ te da je plovni put ‘pod strogim nadzorom’. Američki predsjednik Donald Trump situaciju je nazvao ‘završenom’, ali je poručio da blokada iranskih luka ostaje na snazi do postizanja mirovnog sporazuma.

Zadaća eventualnog zatvaranja tjesnaca pripala bi mornarici Revolucionarne garde, koju stručnjaci opisuju kao asimetričnu silu. ‘Mornarica IRGC-a djeluje više poput gerilske sile na moru’, rekao je Saeid Golkar. ‘Umjesto velikih brodova i klasičnih bitaka, oslanja se na brze napade i povlačenje.’

Tijekom sukoba napadnuto je najmanje 20 plovila, a analitičari smatraju da su napadi uglavnom izvedeni dronovima s mobilnih kopnenih platformi, koje je teško pratiti. Američki general Dan Caine procijenio je da je uništeno više od 90 posto flote redovne iranske mornarice, kao i velik dio brzih čamaca Garde.

Unatoč gubicima, ta mala plovila i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju. ‘I dalje je riječ o remetilačkoj sili’, upozorio je admiral Gary Roughead. ‘Nikada niste sigurni što smjeraju i kakve su im namjere.’ Mornarica Revolucionarne garde razvijena je kako bi nadoknadila slabosti klasične mornarice, a danas broji oko 50.000 ljudi i djeluje iz više skrivenih baza duž obale i na otocima.

Iran je kroz godine razvio čitav arsenal malih plovila, mini-podmornica i dronova, od kojih neka postižu iznimno velike brzine. Iako takozvani 'rojni napadi' još nisu testirani u stvarnim borbenim uvjetima, stručnjaci upozoravaju da bi mogli predstavljati ozbiljan izazov, osobito za trgovačke brodove koji nemaju adekvatnu zaštitu.

Zbog ograničenog prostora i brzine reakcije potrebne za obranu, američki ratni brodovi uglavnom izbjegavaju dulje zadržavanje u samom tjesnacu te operiraju iz sigurnijih zona izvan njega. Mornarica Garde već desetljećima vodi svojevrsnu igru ‘mačke i miša’ s američkim snagama, a razvoj dronova dodatno je povećao razinu prijetnje. ‘Jeftini su i teško ih je otkriti, ali mogu nanijeti veliku štetu’, ističu stručnjaci. Povremeni izravni incidenti, poput zarobljavanja američkih mornara 2016., dodatno su podizali napetosti i pokazali koliko situacija u tom strateški važnom području može brzo eskalirati.