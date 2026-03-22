Zelenski otkrio kako Putin profitira od kaosa na Bliskom istoku. 'U vezi ovog imam jako loš predosjećaj, postoji opasnost...'

Volodimir Zelenski izjavio je da će se Ukrajina suočiti s manjkom projektila koje koristi u borbi protiv Rusije, zbog rata na Bliskom istoku. U ekskluzivnom intervjuu za BBC, ukrajinski predsjednik rekao je kako Vladimir Putin želi 'dug rat' između SAD-a, Izraela i Irana jer bi to oslabilo Kijev, s obzirom na to da bi američki resursi bili preusmjereni drugdje. Zelenski je također ustvrdio da američki predsjednik Donald Trump nije ni na jednoj strani u ratu između Rusije i Ukrajine te da ne želi 'iritirati' Putina. Pozvao je Trumpa i Keira Starmera da se sastanu i pronađu zajednički jezik, nakon ponovljenih kritika američkog predsjednika na račun britanskog premijera.

Sukob na Bliskom istoku, koji je sada ušao u treći tjedan, proširio se na područje Zaljeva, a Iran uzvraća napadima na susjedne države kao odgovor na udare SAD-a i Izraela. Zelenski je rekao da ima 'vrlo loš predosjećaj' o utjecaju tog sukoba na rat u Ukrajini, ističući da se pregovori o miru stalno odgađaju. Postoji jedan razlog - rat u Iranu'. Dodao je i da situacija ide u korist Putinu jer povećava cijene energije, što predstavlja problem za Ukrajinu, te dovodi do mogućeg deficita projektila. 'Za Putina je dug rat u Iranu plus', rekao je. 'Osim rasta cijena energije, to znači iscrpljivanje američkih zaliha i smanjenje kapaciteta proizvođača protuzračne obrane. Dakle, i mi ostajemo bez resursa', dodaje.

Zelenski je rekao da će sigurno doći do manjka raketa sustava Patriot, što će predstavljati izazov, dodajući kako je sada ključno pitanje 'kada će se iscrpiti sve zalihe na Bliskom istoku'. 'Amerika proizvodi 60 do 65 projektila mjesečno. Zamislite, to je oko 700 do 800 projektila godišnje. A prvog dana rata na Bliskom istoku potrošeno je 803 projektila', rekao je.

Zelenski se osvrnuo i na stav svog američkog kolege o ratu u Ukrajini, rekavši da Trump želi biti posrednik, a ne zauzeti stranu u sukobu koji je započeo ruskom ilegalnom invazijom. Ukrajinski predsjednik smatra da Trump želi završiti ovaj rat, ali dodaje da su on i njegovi savjetnici odabrali strategiju bliskog dijaloga s Putinom i 'ne žele ga iritirati jer ga je Europa iritirala, a Putin ne želi razgovarati s Europom'.

Rat potaknut američkim i izraelskim napadima na Iran prerastao je i u diplomatski spor, nakon što je Trump kritizirao NATO saveznike i navodni nedostatak vojne reakcije britanskog premijera. Zelenski je upozorio na opasnost od podjela među zapadnim čelnicima. Govoreći za BBC nakon razgovora sa Starmerom, rekao je da, iako ne želi govoriti Trumpu što da radi, njih dvojica trebaju sastanak kako bi ponovno pokrenuli odnose. 'Volio bih da se predsjednik Trump sastane sa Starmerom... kako bi imali zajednički stav', rekao je.

U najnovijem napadu u utorak, Trump je Starmera nazvao 'nimalo Winston Churchill' te rekao da, iako misli da je britanski premijer dobar čovjek, ipak je razočaran. Starmer je odgovorio odlučno, poručivši da Ujedinjeno Kraljevstvo neće biti uvučeno u širi rat, dok je Downing Street ponovio da je odnos SAD-a i UK-a dugotrajan. Starmer je u utorak u Downing Streetu ugostio Zelenskog, što je bila posljednja postaja njegove turneje po europskim prijestolnicama.

Zelenski je prošlog tjedna posjetio Pariz, a u srijedu putuje u Madrid. Posjeti dolaze u trenutku kada sukob na Bliskom istoku zasjenjuje četverogodišnju borbu Ukrajine protiv ruske sveobuhvatne invazije. 'Mislim da je iznimno važno da jasno kažemo kako fokus mora ostati na Ukrajini', rekao je Starmer. U sklopu posjeta Londonu, Zelenski se obratio i zastupnicima u parlamentu. 'Režimi u Rusiji i Iranu su braća u mržnji i zato su braća u oružju', rekao je i dodao 'želimo da režimi izgrađeni na mržnji nikada, nikada ne pobijede ni u čemu. I želimo da nijedan takav režim ne prijeti Europi ili našim partnerima.' Među prisutnima u prepunoj dvorani u Westminsteru bili su Starmer, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, ministar obrane John Healey te čelnici oporbenih stranaka.