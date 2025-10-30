Naši Portali
OGROMAN IZNOS

MORH ulaže gotovo 2 milijardi eura u obranu. Donosimo detalje nabave

Zagreb: Svečani vojni mimohod u povodu 30 godina VRO Oluja
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Šimun Ilić
30.10.2025.
u 15:56

Tri vojna projekta – tenkovi Leopard 2A8, haubice Caesar i kamioni TATRA – financirat će se zajmovima EU financijskog instrumenta SAFE, dok će se sustav protudronske zaštite financirati iz proračuna Ministarstva obrane.

Saborski Odbor za obranu danas je dao pozitivno mišljenje za četiri ključne nabave Ministarstva obrane koje će značajno modernizirati Hrvatsku vojsku, javlja MORH. Navode kako je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić predstavio je projekte nabave sustava protudronske zaštite, 44 tenka Leopard 2A8, 18 samohodnih haubica Caesar MK2 i 420 teških terenskih kamiona TATRA T-815-7. Caesar MK2  je 155 mm top/haubica razvijena od francuske tvrtke GIAT. Ukupna vrijednost nabava koje će se pokrenuti do kraja ove godine iznosi 1,945 milijardi eura. Navode i kako će se tri vojna projekta – tenkovi Leopard 2A8, haubice Caesar i kamioni TATRA – financirat zajmovima EU financijskog instrumenta SAFE, dok će se sustav protudronske zaštite financirati iz proračuna Ministarstva obrane.

U projekte nabave uključene su tvrtke i partneri iz Hrvatske. Među njima spominju Končar i Đuro Đaković, a otvorena je mogućnost sudjelovanja i drugih hrvatskih proizvođača. Time žele poticati razvoj domaće obrambene industrije i ojačati sposobnosti Hrvatske vojske te njezinu interoperabilnost s NATO-om.

SUSTAV PROTUDRONSKE ZAŠTITE
Vrijednost: 125 milijuna eura (bez PDV-a)

Ministarstvo obrane sklopit će Okvirni sporazum s tvrtkom Končar d.d. za opremanje Hrvatske vojske sustavom protudronske zaštite višegodišnjim financiranjem od 2026. do 2029. godine. Nabava vrijedna 125 milijuna eura bez PDV-a obuhvaća dva stacionarna sustava za zaštitu vojne kritične infrastrukture i dva mobilna sustava.

U prvoj fazi, koju MORH planira do sredine 2027. godine, predviđa se opremanje sustavima za praćenje, ometanje i presretanje dronova koji će biti integrirani u jedinstveni sustav zapovijedanja i nadzora. Sustav će biti otporan na kibernetičke prijetnje i potpomognut umjetnom inteligencijom. Druga faza projekta usmjerena je na opremanje mobilnim sustavima naoružanima topom kalibra 30 mm uvezanima u zajednički sustav.

Tvrtka Končar bit će sistem integrator i proizvođač dijela opreme poljske tvrtke Advanced Protection Systems (APS) čime će se omogućiti prijenos znanja i dijela proizvodnje sustava SKYctrl u Hrvatsku. Navode da je dodatna prednost ovog smanjen udio stranih dobavljača i jačanje domaće vojne industrije. 

SAMOHODNE HAUBICE CAESAR 155 MM MK2
Vrijednost: oko 320 milijuna eura | Rok isporuke: 2029.

Zajednička nabava 18 samohodnih haubica Caesar 6 x 6 MK2 provodi se putem Francuske agencije za naoružanje (DGA) zajedno s Estonijom, Bugarskom, Portugalom i Slovenijom. Nabava je podijeljena u dva paketa koji čine jedinstveni postupak opremanja.
Osnovni paket sastoji se od 18 samohodnih haubica Caesar, dok se dodatni paket sastoji od sredstava za motrenje i akviziciju ciljeva, sustava upravljanja vatrom, veze i prijenosa informacija, vozila veze, oklopnih vozila te teretno-terenskih vozila za prijevoz borbenih kompleta streljiva. MORH planira da se potpisivanje ugovora za oba paketa obavi istovremeno, a novac će se osigurati iz EU instrumenta SAFE. Rok isporuke je 2029. godina, a vrijednost nabave oko 320 milijuna eura.

TENKOVI LEOPARD 2A8
Vrijednost: oko 1,3 milijarde eura | Isporuka: 2028. – 2030.

Do kraja godine MORH će potpisati ugovor o nabavi 44 najmodernija tenka Leopard 2A8, a isporuku tenkova Hrvatskoj očekuju od 2028. do 2030. godine. U 2028. godini Hrvatskoj će biti isporučeni prvi tenkovi, a do 2030. svi Leopardi 2A8. Uz tenkove, ugovor obuhvaća tri simulatora, pričuvne dijelove i logističku potporu. Novac će se osigurati iz EU instrumenta SAFE. Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o pripremnim radnjama za nabavu novih najmodernijih tenkova Leopard 2A8 u studenom 2024. godine. Vrijednost nabave je oko 1,3 milijarde eura.

TEŠKI TERENSKI KAMIONI TATRA T-815-7
Vrijednost: oko 200 milijuna eura | Rok isporuke: 2026. – 2030.

Zajedničku nabavu 420 teških terenskih kamiona TATRA T-815-7 s pogonom 6 x 6 i 8 x 8 provest će potpisivanjem Okvirnog sporazuma koji su već potpisali Ministarstvo obrane Češke Republike, Ministarstvo obrane Slovačke i Tatra Defence Systems. Novac planiraju osigurati iz EU instrumenta SAFE, a Okvirni sporazum potpisat će do kraja godine.

Potpisivanje Okvirnog sporazuma omogućit će i potpisivanje ugovora između tvrtke Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. i Tatra Defence Systems u skladu s kojim će se završna montaža kamiona i njihovo održavanje provoditi u Hrvatskoj. Kamioni Tatra ispunjavaju sve NATO-ove standarde za balističku i protuminsku zaštitu, a posjeduje ih 21 članica NATO-a. Vrijednost nabave je oko 200 milijuna eura, a rok isporuke od 2026. do 2030. godine, navodi MORH.

Ključne riječi
Hrvatska vojska MORH Leopard 2A8 modernizacija

