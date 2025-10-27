Za izbjegavanje vojnog roka postoje pravila: Evo što će morati napraviti onaj tko želi u civilnu službu

Što će biti uvjerljivi vjerski ili moralni razlozi za odbijanje vojne obveze za one koji će zahtijevati civilnu službu? To pitanje se nameće nakon što je Sabor usvojio zakonske izmjene o ponovnom uvođenju vojnog roka, te će generacija mladića, rođenih 2007. godine, biti u obvezi sljedeće godine ići na dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje za naknadu od 1100 eura, odnosno u civilnu službu za one koji iskažu priziv savjesti. No, za razliku od prigovora savjesti poput, primjerice, u slučaju pobačaja, novaci koji zbog vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravni sudjelovati u vojnom osposobljavanju dužni su u zahtjevu za civilnu službu učiniti uvjerljivim vjerske ili moralne razloge zbog kojih traže civilnu službu.