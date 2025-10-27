Naši Portali
KADA SE PRIZNAJE PRIZIV SAVJESTI

Za izbjegavanje vojnog roka postoje pravila: Evo što će morati napraviti onaj tko želi u civilnu službu

storyeditor/2025-10-26/PXL_120325_129683119.jpg
Hrvoje Jelavić/Pixsell
Autor
Dijana Jurasić
27.10.2025.
u 06:02

Hrvatska postaje deseta članica Europske unije s obveznim temeljnim vojnim osposobljavanjem.

Što će biti uvjerljivi vjerski ili moralni razlozi za odbijanje vojne obveze za one koji će zahtijevati civilnu službu? To pitanje se nameće nakon što je Sabor usvojio zakonske izmjene o ponovnom uvođenju vojnog roka, te će generacija mladića, rođenih 2007. godine, biti u obvezi sljedeće godine ići na dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje za naknadu od 1100 eura, odnosno u civilnu službu za one koji iskažu priziv savjesti. No, za razliku od prigovora savjesti poput, primjerice, u slučaju pobačaja, novaci koji zbog vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravni sudjelovati u vojnom osposobljavanju dužni su u zahtjevu za civilnu službu učiniti uvjerljivim vjerske ili moralne razloge zbog kojih traže civilnu službu.

Ključne riječi
Hrvatska vojska civilna služba Priziv savjesti vojni rok

Komentara 55

Pogledaj Sve
AL
AP_lapapa
07:35 27.10.2025.

Meni je uzor AP i njegova potvrda.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
07:46 27.10.2025.

Inzistiranje na TVO čovjeka koji je to izbjegao, a traži uvjerljive vjerske ili moralne razloge, zvuči groteskno. K tome bi bez ustezanja slao naše vojnike u Urajinu.

Avatar AFUERA
AFUERA
07:56 27.10.2025.

Uzor su nam politicari koji prezentiraju narod. Kako vodja tako i ja,papir sve trpi

