MORH hitno traži 300 vojnika i mornara: Evo koji su uvjeti

Ministarstvo obrane raspisalo je natječaj u potražnji 300 kandidata za vojnika/mornara i do 20 kandidata za ponovni prijam na dočasničku dužnost s početkom službe 1. prosinca 2025. Prijam kandidata provest će se sukladno iskazanim potrebama prema mjestu službe: Benkovac, Bjelovar, Brijuni, Đakovo, Gašinci, Gospić, Karlovac, Knin, Lučko, Mali Lošinj, Našice, Petrinja, Požega, Ploče, Pula, Sinj, Slunj, Split, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci, Vukovar, Zemunik Donji i Zagreb. Probni rad vojnika/mornara traje šest mjeseci. Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola, a kandidati trebaju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske, koji su propisani člancima 34. i 35. Zakona o službi u Oružanim snagama RH. Posebni uvjeti propisani člankom 36. Zakona su: najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje, najviše završenih 30 godina života do kraja 2025. i uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja, javlja u priopćenju Ministarstvo obrane.

U vojničku službu mogu se primiti i vojnici/mornari kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu ako nisu stariji od 40 godina i koji, uz prethodno navedene uvjete, trebaju ispunjavati i uvjete propisane člankom 34.b Zakona i uvjete propisane točkom 3 Odluke o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme (Narodne novine, br. 91/18). Na dočasničku dužnost mogu se primiti kandidati koji ispunjavaju uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske koji su propisani člancima 34. i 35. Zakona i kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu, ako nisu stariji od 40 godina i koji uz prethodno navedene uvjete moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 34.b Zakona. Kandidati za ponovni prijam na dočasničku dužnost raspoređuju se na dužnost u Oružane snage RH u skladu s osobnim činom i stečenom vojno-stručnom specijalnosti.

Mjesto službe za ponovni prijam na dočasničku dužnost je teritorij Republike Hrvatske. Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti: dokaz o hrvatskom državljanstvu, rodni list, svjedodžbu/diplomuo završenom obrazovanju i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od šest mjeseci. Kandidati koji ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, neće biti smatrani kandidatom prijavljenim na natječaj. Prije prijema u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati će proći odabirni postupak tijekom kojeg će oni koji nisu ispunili uvjete biti isključeni iz postupka na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja i zdravstvenih pregleda i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se područnom odsjeku za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata ili Središnjici za upravljanje osobljem, Ilica 256, 10 000 Zagreb, nakon objave natječaja u Narodnim novinama, najkasnije do 13. studenoga 2025. Informacije u vezi s natječajem dostupne su na internetskoj stranici Ministarstva obrane, u Područnim odjelima za poslove obrane i na sljedećim telefonskim brojevima: 01/3784-812 i 01/3784-813. Više informacija o natječaju možete pronaći na poveznici na natječaj.