'Moralno posrnuće pravosuđa je reći ocu koji je u ratu izgubio dva sina da žali u tišini'

Reći ocu koji je u Domovinskom ratu izgubio dvojicu sinova da žali u tišini, za mene je potpuno moralno posrnuće hrvatskog pravosuđa, komentirao je danas Mostov Nikola Grmoja ponovljeno suđenje vukovarskom branitelju Marijanu Živkoviću zbog razbijanja dvojezične ploče u Vukovaru.

– Potresla me ta izjava sutkinje. Zbog videa koji sam pogledao, napisao sam status koji je izazvao dosta polemike, sve sam skloniji ideji prijevremenog umirovljenja sudaca iznad 55 godina, to je negdje oko 50 posto hrvatskih sudaca koji su, ili potekli iz bivšeg režima ili su ih kadrovirali kadrovi bivšeg režima. Naravno da to ne bi riješilo probleme korupcije u hrvatskom društvu, ali bi bio dobar pomak. Naravno, nove suce ne bi trebali imenovati ovi koji danas odlučuju u Državnom sudbenom vijeću, a koji su postavljeni upravo od tih kadrova, znači od kolege nadalje – drži Grmoja. Imenovanje sudaca u hrvatskom pravosuđu se vodi na katastrofalan način, nastavlja Grmoja.

– Mi smo predlagali da se snimaju razgovori s kandidatima za suce, to su odbili, znači cjelokupan sustav je korumpiran, hrvatsko pravosuđe ne funkcionira i to treba mijenjati, ne samo izmjenom zakona, nego i novom svježom krvi, novim ljudima – kaže Grmoja.

Upitan misli li da je status vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, koji je komentirajući ovo suđenje napisao da se srami institucija ove države i osoba i koje ih vode na ovaj način, zapravo pritisak lokalnih vlasti na suce, Grmoja je odgovorio:

– Vi mi želite reći da vlast i vladajući nemaju utjecaja na pravosuđe u ovom trenutku. Uvjeren sam. To pitajte Penavu i nadređene mu u HDZ, ne želim uopće to komentirati to. Mogu komentirati činjenicu da su hrvatske institucije okupirane od vladajućih, od strane HDZ-a i to su stvari koje treba mijenjati – zaključuje Grmoja.