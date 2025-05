Mons. Sente: 'Bilo bi zanimljivo da danas bude bijeli dim. Novi papa imat će posebnu vezu sa Stepincem. Znate zašto?'

U studiju Večrnjeg lista gostovao je Mons. Antun Sente koji je govorio o prvoj konklavi koja je kasnila dva sata, ali i o detaljima današnjeg glasanja kardinala oko novog pape. Glasanje o novom papi jučer navečer kasnilo je dva sata, a svi su s nestrpljenjem gledali prema Sikstinskoj kapeli. "S obzirom na to da nešto malo znam nismo očekivao prvi dim kod prvog glasanja, ne znam je li se to ikada dogodilo u povijesti. Ima jedna zanimljiva činjenica, a to je da su kardinali razmišljali da se odgodi sam početak konklava iz jednostavnog razloga da se oni moraju međusobno upoznati i na neki način prezentirati svoju viziju Crkve. Bilo bi zanimljivo da danas bude bijeli dim. Znate zašto? Danas je rođendan blaženog Alojzija Stepinca i bilo bi fora da ovaj papa koji bude izabran na njegov rođendan i proglasi ga svetim", kazao je Mons. Antun Sente.

"Činjenica je da su ovo najveće konklave, imamo 133 kardinala, mogli bismo sada raspravljati jer je jedna uredba da ne bude više od 120, ali nema zabrane da bude više od toga. Kada su oni davali zakletvu vidjeli ste da su to ljudi iz čitavoga svijeta. Ne znaju svi talijanski, a vjerojatno ne znaju svi niti engleski, latinski još manje i tu postoji jezična barijera, a organizatori konklava su dužni organizirati dva, tri svećenika koji onda mogu tim kardinalima prevoditi. Svaki kardinal dobije pred sebe papirić sa svim imenima kardinala koji su unutra prisutni i on ispisuje ime jednoga kojeg po nadahnuću Duha Svetoga vidi. Oni ne moraju nužno glasati za samoga kardinala unutar konklave i mogu glasati za nekog katolika izvan konklava i bilo je to, ali vrlo rijetko", kazao je.

Večernjakov novinar Dario Topić uživo se javio iz Vatikana u emsiju. Kazao je da skupine hodočasnika pristižu, ali da nema nekih velikih gužvi. "Procijenjeno je da je 45 tisuća vjernika stiglo kako bi gledali prema dimnjaku. Mnogi su se nadali da će ugledati bijeli dim, ali kako smo čuči i od našeg gosta, to bi bio presedan", kazao je. Reakcije vjernika od prije dva tjedna, kada su bile obavijene tugom i žalovanjem, pretočile su se u nadu i iščekivanje. Žele papu za mir, za ovo turbulentno razdoblje. Atmosfera je pozitivna, kazao je Večernjakov novinar.

Na pitanje je li moguće da danas bude izabran novi papa, Sente je rekao da to priželjkuje.

A što je s dimom koji je vrlo zanimljiv vjernicima. "Kardinali kada uđu u kapelu svaki dobije papirić na kojem piše: 'Ja ovog čovjeka izabirem za Rimskog prvosvećenika odnosno papu'. I kada se ti glasovi zbroje, odnosno ti papirići se svi spale. Svaki kardinal kod sebe ima određen papiriće gdje si sam može bilježiti kako se čitaju imena kardinala koji su dobili glasove. Sva ta literatura se na kraju glasovanja predaje zaduženom kardinalu koji to stavlja u peć i pali. I sada ako nisu izabrani stavlja se neka kemikalija da budu crni, a ako se izabralo onda se svi ti papirići spale i stavljaju kemikaliju koja daje bijeli dim", objasnio je. Dodao je da se kardinali unaprijed pripremaju za konklavu. Oni su se kroz devet dana, imali su međusobne susrete u kojima su razgovarali kakav bi Crkva trebala biti i tko je prikladan čovjek koji bi to mogao ostvariti", dodao je Sente.

Podsjetimo, nakon prijepodnevne konklave nije proglašen novi papa. Deset minuta prije podneva crni dim je ispušten iznad Sikstinske kapele. Konklava se nastavlja u popodnevnim satima.