Američki mediji: ministarstvo izbrisalo dio dokumenata o Trumpu iz afere Epstein

Deseci intervjua sa svjedocima FBI-a iz istrage Jeffreyja Epsteina nedostaju u golemoj gomili dokumenata koje je Ministarstvo pravosuđa objavilo prošlog mjeseca, navodi se u CNN-ovoj analizi. Uz ostalo, nedostaju i tri intervjua vezana uz ženu koja je optužila predsjednika Donalda Trumpa za seksualni napad na nju prije nekoliko desetljeća.



Zapisnik dokaza dostavljen odvjetnicima Epsteinove suradnice Ghislaine Maxwell uključuje serijske brojeve za oko 325 zapisa intervjua sa svjedocima FBI-a - ali više od 90 tih zapisa, više od četvrtine popisa, nije objavljeno na web stranici Ministarstva pravosuđa. Ta tri intervjua odnose se na ženu koja je agentima FBI-ja rekla da ju je Epstein više puta zlostavljao počevši od njezine 13. godine, a za seksualni napad optužila je i Trumpa. Demokratski zastupnik Robert Garcia upozorio je na dokumente koji nedostaju, pitajući je li Trumpova administracija postupila po zakonu koji nalaže agenciji da objavi sve dokumente vezane uz Epsteina. Bijela kuća nazvala je optužbe protiv Trumpa "lažnim i senzacionalističkim“ i podsjetila na izjavu Ministarstva pravosuđa da neki od dokumenata sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trumpa. Glasnogovornik Ministarstva pravosuđa opovrgnuo je da su Epsteinovi zapisi izbrisani i ponovio je da odjel postupa u skladu sa zakonom.