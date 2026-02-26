Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEDOSTAJE DIO DOSJEA

Američki mediji: ministarstvo izbrisalo dio dokumenata o Trumpu iz afere Epstein

U.S. President Donald Trump delivers the State of the Union address at the U.S. Capitol in Washington D.C.
Kenny Holston/The New York Times
Autor
Ivica Beti
26.02.2026.
u 18:46

Deseci intervjua sa svjedocima FBI-a iz istrage Jeffreyja Epsteina nedostaju u golemoj gomili dokumenata koje je Ministarstvo pravosuđa objavilo prošlog mjeseca

Deseci intervjua sa svjedocima FBI-a iz istrage Jeffreyja Epsteina nedostaju u golemoj gomili dokumenata koje je Ministarstvo pravosuđa objavilo prošlog mjeseca, navodi se u CNN-ovoj analizi. Uz ostalo, nedostaju i tri intervjua vezana uz ženu koja je optužila predsjednika Donalda Trumpa za seksualni napad na nju prije nekoliko desetljeća.

Zapisnik dokaza dostavljen odvjetnicima Epsteinove suradnice Ghislaine Maxwell uključuje serijske brojeve za oko 325 zapisa intervjua sa svjedocima FBI-a - ali više od 90 tih zapisa, više od četvrtine popisa, nije objavljeno na web stranici Ministarstva pravosuđa. Ta tri intervjua odnose se na ženu koja je agentima FBI-ja rekla da ju je Epstein više puta zlostavljao počevši od njezine 13. godine, a za seksualni napad optužila je i Trumpa. Demokratski zastupnik Robert Garcia upozorio je na dokumente koji nedostaju, pitajući je li Trumpova administracija postupila po zakonu koji nalaže agenciji da objavi sve dokumente vezane uz Epsteina. Bijela kuća nazvala je optužbe protiv Trumpa "lažnim i senzacionalističkim“ i podsjetila na izjavu Ministarstva pravosuđa da neki od dokumenata sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trumpa. Glasnogovornik Ministarstva pravosuđa opovrgnuo je da su Epsteinovi zapisi izbrisani i ponovio je da odjel postupa u skladu sa zakonom.

Ključne riječi
zataškavanje dosje Epstein Trump

Komentara 1

Pogledaj Sve
AN
Anteo
19:45 26.02.2026.

Zašto ti Američki mediji nisu tražili od Bidenove administracije da objave te dokumente? Siguran sam da ne bi onda bilo kočenja od te administracije i sve bi bilo transparentno. hahahah

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!