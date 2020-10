Moje oklope iz filmova i serija žele od SAD-a do Britanije i Australije

Previše je toga globalna pandemija s koronom zaustavila ili promijenila, ali nekih se stvari, srećom, još nije dotakla. I možda više nego ikada, važno je da ljudi imaju neki svoj ‘ispušni’ ventil uz koji će se lakše nositi s vremenom u kojem smo se svi našli.

Tako se ovih dana jedan Teksašanin jako razveselio kada mu je na kućnu adresu stigao paket iz – Karlovca! Poprilično težak paket – tisuću eura vrijedna replika oklopa iz svjetski popularne serije ‘Game of Thrones’.

Napravio ga je Karlovčanin Pavel Butolen kojemu je hobi – izrada povijesnih oklopa, kaciga, mačeva – već odavno prešao u posao. Zvanje grafičkog dizajnera, priznaje, pomažu mu u izradi skica, dizajniranju želja naručitelja, a onda slijedi najteži dio posla – kovanje željeza!

Zatekli smo ga u njegovoj radionici – u obiteljskoj garaži na dnu dvorišta. Pavel je upravo pakirao oklop u kutije kako bi ga poslao preko bare do teksaškog zaljubljenika u popularnu seriju.

Nekoliko sati za kacigu

– SAD i Velika Britanija su mi godinama najveća tržišta, tu su i Australija, Brazil, Novi Zeland, Njemačka, Francuska, Kina, Rusija, ma po svuda po svijetu. Kada su posrijedi stranci, najviše radim za pojedince, fanove nekih povijesnih događanja i odora ili fantazija, poput likova iz raznih filmova. I dalje je jako popularna trilogija ‘Gospodar prstenova’. Na tu sam temu radio puno toga, od maske za Witch kinga, do oklopa i detalja iz Kraljevstva Rohan ili Gondora. Sve je to i dalje in. I samom mi je draga ta trilogija i volim pogledati takve filmove. S druge strane, priznajem da nisam gledao serijal ‘Game of Thrones’, samo isječke koji su mi bili važni kako bih napravio oklope koje sam radio za tu seriju. Radio sam oklope za Kingsguard za treću, četvrtu i dio pete sezone koje su se snimale u Dubrovniku – kaže nam Pavel Butolen dok nam pokazuje ostale predmete koje ima u radionici.

Kroz njegove su ruke prošle na tisuće srednjovjekovnih oklopa; kacige, mačevi, štitnike više i ne broji jer je to nemoguće, a posla ima više nego ikada.

– Bez obzira na koronakrizu i probleme koje je donijela, ja srećom nisam imao ništa manje narudžbi nego inače. Dapače, čak sam imao i više posla; nekoliko velikih narudžbi u Hrvatskoj i za SAD, tako da kada budem podvlačio crtu pod ovu radnu godinu, siguran sam da će se pokazati da mi je poslovno bila najbolja do sada – dodaje ovaj mladi umjetnik.

S obzirom na to da se u prethodnim godinama pokazao kvalitetnim majstorom, umjetnikom koji u metalu može napraviti sve što netko poželi, postao je poznat u određenim krugovima.

– U Hrvatskoj uglavnom radim za kazališta, muzeje, HNK, za HRT koji često snima neke dokumentarne emisije. Tako sam radio i za njihov serijal o Dubrovniku koji se zvao ‘Republika’. Ove sam godine radio za Medvedgrad velik posao opremanja novouređenog muzejskog postava. Sve je moralo biti autentično. Radio sam i oklop Franje Tahija, a izvor sam našao u jednoj crkvi gdje postoji model od kamena. Uglavnom, kada dobijem narudžbu za oklope iz bilo kojeg stoljeća ili iz neke teme, proučim povijesne izvore, napravim skicu kako bi sve bilo autentično. Do kraja godine imamo velik posao za Stari grad Dubovac u Karlovcu. Osim toga radili smo nekih 12, 13 oklopa za potrebe snimanja dokumentarne serije u SAD-u. Sve to čini ovu godinu poslovno iznimno uspješnom – kaže nam Pavel. Od toga se u Hrvatskoj, ističe, može više nego dobro živjeti s obzirom na prosječne plaće u zemlji. Posebno jer je radom stekao iskustvo, znanje i iznimnu kvalitetu pa mu u Hrvatskoj u izradi oklopa nema ravna. Pokazuje nam kacigu koju je radio za jednog fana za američko tržište.

– Kaciga je od aluminija, u nju sam ugravirao prikaz bitke. Cijena joj je 300 eura. Napravio sam je za pola dana. Trebalo mi je nekoliko sati za kacigu Witch kinga iz ‘Gospodara prstenova’ – kaže nam sugovornik. S obzirom na to da ima sve više narudžbi, u poslu mu pomažu dva prijatelja.

Radi makete dvoraca

Počeo je, kaže, s 13 godina s kacigom od kartona, pa od metala, a za nju mu je trebalo tjedan dana. Danas mu manje vremena treba za cijeli oklop.

– Ima narudžbi koje nisu toliko izazovne, odradimo ih jer je sve to posao, ali rad na velikim projektima, poput ‘Game of Thrones’ je izazovan. Bili smo i u Dubrovniku na setovima, a bio sam i u Irskoj gdje sam radio prijestolje sa svim onim mačevima koje im je trebalo za fanove. Producent i svi na snimanju u Irskoj bili su odlični. Takve poslove volim i želja mi je da jednoga dana radim za veliku tvrtku u Novom Zelandu koja je za Hollywood radila sve velike spektakle: od ‘Gospodara prstenova’, ‘Hobita’ do ‘Batmana’, ‘Ironmana’. Oni trebaju sve vrste oklopa, opreme za takve filmove, ali i razne makete koja ja također radim. Već nekoliko godina radim makete u omjeru 1:72; uglavnom su to dvorci od drveta, kamena, a u njima malene figurice; ljudi u borbi, kako se penju na zidine.... Jedna takva moja maketa je i na Starom gradu Dubovac u Karlovcu – pokazuje nam svestrani Pavel.

Kaže da voli putovati. Tako je već par godina živio na Tajvanu.

– Imao sam posao, plaću od oko 20.000 kuna, a najam luksuznog stana s bazenom plaćao sam 1600 kuna tako da sam dobro živio. Bio sam i u Japanu, Singapuru – dodaje nam sugovornik. Posao koji rade, kaže, naporan je; zna biti cijeli dan pod maskom, s naočalama, a špena, sitne krhotine metala, kaže, uvijek nađu način da mu se dokopaju nosa, oka, ruku...